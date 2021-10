Smash Bros. Ultimate: Selbst wer nicht spielt, sollte sich den finalen DLC-Reveal anschauen

Super Smash Bros. Ultimate ist seit fast drei Jahren ein ständiger Begleiter bei Nintendo. Das Prügelspiel bekommt jetzt den finalen DLC-Charakter und Chef-Entwickler Masahiro Sakurai hat angekündigt, dass die Enthüllung für jeden spannend sein wird, der an Videospielen interessiert ist.

Der letzte Smash-Charakter ist für jeden Videospiel-Fan

Das sagte zumindest Sakurai auf Twitter. Dort rührte er noch einmal die Werbetrommel für den kommenden Stream. In diesem soll morgen der letzte Charakter vorgestellt werden (englische Übersetzung des Tweets via VGC.com).

In nur einem Tag wird der letzte Kämpfer für Smash Bros. Ultimate angekündigt. Selbst wenn ihr das Spiel nicht spielt, aber an Videospielen interessiert seid, dann solltet ihr unbedingt zuschauen. Der nächste Kämpfer könnte ein Charakter sein, den ihr nicht kennt oder sehr abweicht von den Erwartungen. Aber ich hoffe, dass euch der Stream gefällt und ich hatte Spaß, diesen aufzunehmen.

Wer könnte der letzte DLC-Charakter sein?

Mit der Ankündigung, dass vor allem Videospiel-Fans sich auf den Kämpfer freuen dürfen, könnte die letzte Hoffnung für Son Goku aus Dragon Ball gestorben sein. Zusätzlich dazu sagt Sakurai, dass der Charakter nicht den Erwartungen entspricht.

Das könnte tatsächlich Kingdom Hearts-Fans hart treffen, die in den letzten Wochen mehr und mehr auf Sora als letzten Charakter gesetzt haben. Zuletzt trendete auf Twitter Sora dank der kommenden Enthüllung des Smash-Kämpfers.

Wann geht der Stream los?

Die Aufzeichnung startet als YouTube-Premiere am 05. Oktober um 16 Uhr deutscher Zeit. In der Vergangenheit dauerten die Streams so zwischen 35 bis 45 Minuten.

Was wird alles gezeigt? Neben der Enthüllung des letzten Kämpfers wird Sakurai selbst in einem langen Tutorial alle Moves des neuen Charakters zeigen, ein wenig über die Historie und die Entwicklung des DLCs sprechen. Zusätzlich dazu werden auch die finalen Mii-Kostüme für Super Smash Bros. Ultimate bekannt gegeben.

Wann wird der Charakter veröffentlicht? Das ist bisher noch nicht bekannt und wird sich dann erst im Laufe der Enthüllung zeigen. In der Regel dauert es eine Woche nachdem der DLC das erste Mal enthüllt wurde und wird dann mit Sakurais ausgiebigen Erläuterung veröffentlicht. Da beides morgen gleichzeitig passiert, gibt es keine genauen Hinweise darauf, wann der Kämpfer für alle spielbar sein wird.

Was denkt ihr, wer der letzte DLC-Charakter sein wird? Werdet ihr es vermissen in regelmäßigen Abständen neue Smash-Kämpfer zu bekommen?