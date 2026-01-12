Die Zukunft von Die Sims: EA bestätigt neue Spiele, bleibt uns aber weiterhin viele Antworten schuldig

EAs aktueller Blick auf die Zukunft von Die Sims.

Die Zukunft von Die Sims ist ungewiss. Neben der Absage eines vollwertigen “Die Sims 5” und vielen Unklarheiten zu kommenden Spielen wie Project Rene gesellten sich in den letzten Wochen und Monaten immer mehr Gerüchte hinzu – und dann wurde EA noch u.a. von einem Investment Fund aus Saudi Arabien übernommen. Nun hat der Publisher einen Blogpost veröffentlicht, der den Nebel etwas lichten soll.

Wie sieht die Zukunft von Die Sims aus?

Der Publisher bestätigt darin erneut, dass aktuell eine “Familie von neuen Sims-Erfahrungen auf PC, Konsolen und Mobile” in Arbeit ist. Es sind also mehrere Projekte in Entwicklung, von denen jedes einzelne eine “eigene Welt, Fokus und Art zu spielen” mitbringt, heißt es (via EA.com).

Dabei wird mehrfach betont, dass die Einzelspieler-Erfahrung weiterhin eine wichtige Rolle für das Franchise spielen soll. Damit geht der Post vermutlich auf die Befürchtung vieler Fans ein, dass sich zukünftige Sims-Teile vor allem auf Multiplayer- und Online-Live-Service-Features stützen könnten.

“Single-Player PC- und Konsolen-Erfahrungen werden immer ein Teil unserer Zukunft sein, mehr als die Hälfte unserer weltweiten Entwicklerteams arbeiten an Die Sims 4 und der nächsten Evolution.”

Mehr Infos zu dieser “nächsten Evolution” soll es in den kommenden Monaten geben.

Erwartet uns ein Die Sims 4-Remaster?

Die Wortwahl einer Evolution deutet zumindest in die Richtung des Gerüchts, dass uns womöglich eine Art Remaster, Remake oder gar Reboot von Die Sims 4 erwarten könnte. Dieser Gedanke geistert bereits als “Project X” durch die Leaks der vergangenen Wochen.

Passend dazu gibt es derzeit Gerüchte, dass das kommende große Content-Pack womöglich das Letzte seiner Art sein könnte, weil sich das Entwicklerteam danach auf eben jenes Project X konzentriere und das jetzige Die Sims 4 fortan lediglich kleine Patches und Content-Kits erhalten solle.

Darauf hat der Blog-Post eine vage Antwort: EA bekräftigt, dass Die Sims 4 weiterhin mit “Inhalten und Updates” versorgt werden soll und der Konzern sich der Sache verschreibt, ihr nach wie vor starkes Lifesim-Zugpferd zu verbessern.

Außerdem betont das Unternehmen ausführlich in einem zweiten Blogpost, dass das Team seinen "Werten treu bleiben" möchte. Das Statement ist wohl als Antwort auf die Befürchtung zu verstehen, dass das Franchise unter der neuen Saudi-Arabischen Führung Probleme mit der bisherigen Ausrichtung auf Inhalte zum Thema Inklusion, Diversität und ähnliches bekommen könnte.

Was ist mit Project Rene?

Auch nach jahrelangen Gerüchten und wenigen offiziellen Infos geistert der als “Project Rene” bekannte Sims-Ableger weiterhin durch die Community. EA nutzt den aktuellen Blogpost zwar nicht für eine handfeste Enthüllung, bekräftigt aber noch einmal, dass Project Rene keine Fortsetzung von Die Sims 4 ist.

Wie schon in der Vergangenheit bestätigt wurde, handelt es sich um ein Multiplayer-Spiel, das vor allem für Mobile-Plattformen entwickelt wird und sich darauf fokussiert, Freunde miteinander zu verbinden und ihre Kreationen miteinander zu teilen.

In diesem Jahr soll es weitere Infos und Playtests über die Plattform Sims Labs geben.

Viel Text, wenig Antworten

So wirklich bestätigt oder nachhaltig entkräftet hat EA die aktuellen Gerüchte mit diesem Blogpost kaum. Nach wie vor ist unklar, was sich hinter dem gemunkelten Project X verbirgt, wann Project Rene wenigstens einen richtigen Titel bekommt oder ob uns eine Neuauflage von Die Sims 4 erwartet.

Wir werden uns wohl weiter gedulden müssen, bis wirklich eine richtige Ankündigung mit konkreten Inhalten und Features zum nächsten großen Die Sims-Ableger veröffentlicht wird.

Was denkt ihr: Wie sollte EA zukünftig mit der Reihe umgehen und welche Fehler sollte der Publisher auf keinen Fall machen?