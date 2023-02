Sons of the Forest: Alle lieben KI-Helfer Kelvin, obwohl er sie sabotiert

In Sons of the Forest müssen wir uns durch den titelgebenden Wald schlagen. Auf unserem Weg durchs Unterholz steht uns aber glücklicherweise Kelvin zur Seite. Wir teilen ein Schicksal, darum hilft er uns – mehr oder weniger. Kelvins Bemühungen gehören leider nämlich oft eher in die Kategorie "das Gegenteil von gut ist gut gemeint". Was ihn aber nicht weniger liebenswürdig macht.

Kelvin-Fans amüsieren sich über den kuriosen KI-Helfer in Sons of the Forest

Wer ist Kelvin? Eigentlich ein Soldat, der aber leider mit einem Hubschrauber über dem fiesen Kannibalen-Wald aus Sons of the Forest abgestürzt ist. Dabei wurden seine Fähigkeiten in Mitleidenschaft gezogen.

Das heißt, dass Kelvin weder sprechen noch hören kann. Aber wir schreiben ihm etwas auf, und er erledigt das für uns. Zumindest, wenn alles glatt geht. Aber innerhalb kürzester Zeit mussten viele Spieler*innen lernen, dass das nicht immer der Fall ist.

Fällt Kelvin Holz für uns, kann es zum Beispiel auch passieren, dass er einfach genau den Baum fällt, auf dem unser mühsam errichtetes Baumhaus ruht. Das daraufhin dann in sich zusammenstürzt. Kelvin findet das super und gibt uns den Daumen hoch:

Das finden die meisten Spieler*innen natürlich eher so mittel:

Normalerweise ist sich Kelvin keiner Schuld bewusst. Hier kratzt er sich aber immerhin dann doch etwas ratlos am Kopf:

Wirft Kelvin uns etwas zu, kann das bedeuten, dass wir beinahe von einigen Baumstämmen erschlagen werden.

Fans lieben ihn trotzdem: Obwohl Kelvins Verhalten von hilfreich über trottelig bis absolut gefährlich schlichtweg alles sein kann, schließen ihn die meisten Sons of the Forest-Spieler*innen schnellstens in ihr Herz (oder gerade deswegen?).

Sons of the Forest ist seit dem 23. Februar 2023 auf dem PC im Early Access spielbar. Eigentlich sollte zu diesem Zeitpunkt bereits der reguläre Release erfolgen, aber das dauert jetzt noch ein bisschen länger. Eine PS4-/PS5- oder Xbox-Version wirkt nicht unwahrscheinlich, wurde aber noch nicht angekündigt.

Wie findet ihr Kelvin? Was war euer bisheriges Highlight-Erlebnis mit dem Begleiter?