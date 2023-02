Sons of the Forest startet heute: Alle Infos zu Release-Uhrzeit, Downloadgröße und mehr des Early Access

Fünf Jahre nach Erscheinen des Überraschungshits The Forest bekommt das Survivalspiel jetzt mit Sons of the Forest einen Nachfolger. Allerdings kommt der erstmal nur als vorläufige Version und für PC. Alle wichtigen Infos zum Early Access-Release gibt es hier.

Release, Startzeit und Preis von Sons of the Forest

Releasetermin des Early Access: heute, den 23. Februar 2023

heute, den 23. Februar 2023 Startzeit : um 19 Uhr deutscher Zeit

: um 19 Uhr deutscher Zeit Plattformen : vorerst nur PC, via Steam

: vorerst nur PC, via Steam Preis: aktuell noch unbekannt

Wann ist der vollwertige Release von Sons of the Forest? Einen Termin für den kompletten Release des Spiels gibt es bislang noch nicht, die Early Access-Phase soll planmäßig aber etwa sechs bis acht Monate dauern.

Downloadgröße von Sons of the Forest

Aktuell ist die genaue Downloadgröße des Spiels noch nicht bekannt. Auf der Steamseite ist aber zumindest angegeben, dass ihr laut Systemanforderungen 20 GB freien Speicherplatz einplanen solltet. Der Download wird also vermutlich etwas kleiner als die angegebene Größe sein.

Die genauen Systemanforderungen und mehr könnt ihr in unserem Hub zu Sons of the Forest nachlesen:

Das steckt im Early Access von Sons of the Forest

Eigentlich sollte Sons of the Forrest am 23. Februar bereits seinen vollwertigen Release bekommen, vor kurzem kündigten die Entwickler*innen dann an, dass die Veröffentlichung erst einmal ein Early Access wird. Das dürfte aber immerhin bedeuten, dass das Spiel bereits sehr weit in der Entwicklung fortgeschritten ist, auch wenn noch einige Inhalte fehlen.

Im The Forest-Nachfolger bekommen wir aber bereits jetzt eine offene Spielwelt, die viermal größer als jene im Vorgänger ist. Neu sind außerdem ein optionaler KI-Begleiter, ein neues Bausystem, verbesserte Animationen und Grafik, sowie neue Waffen. Im Verlauf des Early Access sollen dann weitere Inhalte nachgeliefert und am Balancing geschraubt werden.

Hier könnt ihr den neuesten Trailer zu Sons of the Forest sehen:

1:56 Im dritten Trailer zu Sons of the Forest sehen wir neue grausige Mutationen

Kommt Sons of the Forest für PS4, PS5 und Xbox?

Im Early Access erscheint Sons of the Forest erst einmal nur auf PC. Zumindest für den vollwertigen Release ist aber eine Konsolen-Version durchaus möglich. Immerhin kam auch der Vorgänger The Forest für PS4, allerdings seinerzeit erst vier Jahre nach dem Start der Early Access-Phase des Spiels.

Schnuppert ihr direkt in Sons of the Forest rein, auch wenn es erstmal nur im Early Access kommt?