Sons of the Forest mit Mega-Launch: Steam zeitweise gecrasht und 700k Twitch-Zuschauer

Das Survival-Spiel Sons of the Forest ist seit gestern Abend (19 Uhr) auf Steam im Early Access erhältlich und legte einen Raketenstart hin. Der Ansturm auf den The Forest-Nachfolger war so riesig, dass viele Spieler*innen das Spiel zeitweise nicht einmal auf Steam kaufen konnten. Wir dröseln den Launch-Abend für euch noch einmal auf.

Die Eckdaten zu Sons of The Forest auf einen Blick:

Plattformen : vorerst nur PC, via Steam

: vorerst nur PC, via Steam Preis : 28,99 Euro

: 28,99 Euro Downloadgröße: 13 GB

Wann ist der vollwertige Release von Sons of the Forest? Einen Termin für den kompletten Release des Spiels gibt es bislang noch nicht, die Early Access-Phase soll planmäßig aber etwa sechs bis acht Monate dauern

Steam down und Twitch-Ansturm - Sons of the Forest legt Raketenstart hin

Steam zunächst gecrasht, aber läuft mittlerweile wieder: Aktuell kann Sons of the Forest für die meisten wieder problemlos auf Steam erworben werden. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass es noch vereinzelt zu Problemen kommt.

Gestern Abend sah die Sache aber noch ganz anders aus: Der Steam-Countdown für Sons of The Forest endete gestern pünktlich um 19 Uhr, jedoch stürmten auf die Minute genau so viele Möchtegern-Survivor auf die Steam-Seite des Titels, dass diese für viele gar nicht mehr aufgerufen werden konnte. Sogar die Shop-Seite von Steam knickte ein und konnte von vielen nicht geladen werden.

Sons of The Forest zwang die Plattform gestern Abend zeitweise komplett in die Knie. Erst gegen 20 Uhr normalisierte sich die Lage wieder, wie wir in unserem Launch-Artikel zu Sons of The Forest berichteten.

Gameplay zu Sons of the Forest könnt ihr euch im unteren Trailer ansehen:

1:56 Im dritten Trailer zu Sons of the Forest sehen wir neue grausige Mutationen

Großer Twitch-Ansturm: Auch auf Twitch machte sich schnell der große Hype um Sons of the Forest bemerkbar. Große Streamer wie Trymacs (via MeinMMO) konnten den Titel trotz Steam-Crash einigermaßen pünktlich starten.

Das Spiel verzeichnete gestern Abend eine beeindruckende Zuschauerzahl von 719.000. Zum Vergleich: Der Open World-Hit Hogwarts Legacy kam direkt zum Early Access-Release am 7. Februar auf 1,3 Millionen Twitch-Zuschauer*innen. Klar sind das rund 600.000 mehr, allerdings sind die Zahlen von Sons of the Forest nichtsdestotrotz bemerkenswert, wenn wir bedenken, dass es sich bei Harry Potter um eines der größten Franchises der Welt handelt.

Wird es Versionen für PS5 und Xbox Series X/S geben?

Sons of the Forest ist seit 23. Februar erst einmal nur für den PC im Early Access erhältlich. Wann der reguläre Launch ansteht, ist unklar. Wir wissen ebenfalls noch nicht, ob es darüber hinaus auch eine Version für PS5 und Xbox Series S/X geben wird.

Aber was Hoffnung aufkommen lässt: Der Vorgänger The Forest bekam nach dem PC-Release noch eine Konsolenversion spendiert, daher sind wir optimistisch, was Sons of The Forest betrifft..

Spielt ihr schon Sons of the Forest?