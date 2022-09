Sons of the Forest ist das einzige Survival-Spiel, für das ich mich wirklich interessiere

Genre: Survival, Horror, Action Entwickler: Endnight Games Plattformen: PC Release: Februar 2023

Auf den Game Awards 2019 wurde Sons of the Forest mit einem bombastischen Trailer angekündigt. Seitdem ist klar, dass der Titel den Vorgänger The Forest in so ziemlich jeder Kategorie überbieten könnte: Das veröffentlichte Material zeigt mehr Gameplay-Optionen, diverse neue Gegnertypen, eine erweiterte Story und eine deutlich verfeinerte Optik.

Wann erscheint Sons of the Forest? Das wird leider frühestens im Februar 2023 der Fall sein, denn das Spiel wurde erneut verschoben. Nachdem es zuletzt vom Frühjahr in den Herbst dieses Jahres weichen musste, peilt Endnight Games nun also Anfang des kommenden Jahres für den Release an. Stand jetzt ist der Titel nur für den PC angekündigt, aber ein Port für Konsolen ist sehr wahrscheinlich und wird vermutlich auch schneller kommen als bei the Forest.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

So spielt sich Sons of the Forest

Für alle, denen die Spiele bisher kein Begriff sind: The Forest und Sons of the Forest sind Horror-Survival-Spiele. Im Gegensatz zum Survival-Horror-Genre liegt der Fokus hier auf dem „Survival“, also auf Simulations-Aspekten wie dem Bau einer Basis, der Jagd nach Essen und dem Craften von Waffen und anderen Items. Sons of the Forest bietet also alles, was ihr von einer Survival-Simulation erwarten könnt – inklusive einem Charakter, der regelmäßig essen und trinken muss, um bei Kräften zu bleiben.

Das macht Sons of the Forest für mich besonders: Eigentlich bin ich kein großer Fan von solchen Spielmechaniken, doch in Sons of the Forest steckt auch ein waschechter Horror-Titel. Mehr noch als der Vorgänger scheint der Kampf gegen widernatürliche Monster in den Fokus zu rücken, den wir alleine oder gemeinsam im Koop-Modus aufnehmen können. Dafür stehen uns anfangs primitive Nahkampfwaffen aus Holz und Stein zur Verfügung, später finden wir aber auch richtige Schusswaffen (mit beschränkter Munition).

Natürlich sehen wir unsere alten Bekannten vom Kannibalenstamm wieder, doch im neuesten Trailer sind auch andere Mutanten zu sehen: Eine Kreatur, die einem aufgerissenen Maul ähnelt, eine Art Schlange aus mehreren miteinander verschlungenen Kannibalen und ein Blob, der uns mit Babys beschießt:

Das wissen wir sonst noch: Zur Story gibt es bisher nur Andeutungen. Wirklich sicher ist nur, dass wir mit einem Heli auf einer Insel bruchlanden, bei der es sich vermutlich um das Eiland aus dem ersten Teil handelt. Wir müssen uns also erneut durch eine Open World schlagen und selbst entscheiden, wie wir dabei vorgehen. Neu ist, dass es Jahreszeiten geben wird, die sich auf das Gameplay auswirken – zum Beispiel werden im Winter die Ressourcen knapp und die Kannibalen aggressiver.

Offenbar schlüpfen wir in die Schuhe von Timmy, dem Sohn des Protagonisten aus The Forest – darauf deutet neben dem Titel auch eine Szene im Trailer hin, in der uns ein Mann mit den Worten „Zur Seite, Sohn!“ aus der Patsche hilft. Zudem scheint hinter den Mutanten eine Organisation zu stecken, deren Hintergründe wir lüften müssen.

Jonathan Harsch Survival-Spiele waren mir immer fremd. Hier und da habe ich mal einen Titel angezockt, doch gepackt hat es mich nie so richtig. Am längsten konnte mich noch The Forest bei Laune halten, eben wegen der spannenden Horror-Atmosphäre. Und der Nachfolger scheint mir als Survival-Horror-Fan noch mehr entgegen zu kommen.



Natürlich ist Sons of the Forest kein reiner Horror-Titel, doch das gezeigte Material lässt darauf schließen, dass wir die Survival-Elemente auf ein Minimum reduzieren und uns auf das Erkunden und den Kampf gegen die Kannibalen konzentrieren können. Aber selbstverständlich kommt ihr auch auf eure Kosten, wenn ihr erneut viele Stunden in die Simulations-Mechaniken stecken wollt.

Hat Sons of the Forest euer Interesse geweckt, obwohl es ein Survival-Spiel ist oder gerade deshalb?