The Last of Us 2 war ein ganz schön teurer Brocken, wie wir jetzt wissen.

Die Gerichtsverhandlung rund um die geplante Activision-Übernahme durch Microsoft spült immer weiter spannende Insider-Informationen an Land. Dieses Mal stammen sie aus einem Sony-Dokument, das eigentlich an den wichtigsten Stellen geschwärzt sein sollte.

Aber das hat irgendwie nicht so gut geklappt und darum lässt sich trotz Schwärzung sehr gut erkennen, was eigentlich verborgen bleiben sollte: Die Produktionskosten von The Last of Us 2 und Horizon Forbidden West.

The Last of Us 2 und Horizon Forbidden West haben jeweils mehr als $200 Mio. gekostet

The Last of Us 2 war teuer. Sehr teuer. Laut dem Gerichtsdokument und der mangelhaften Schwärzung wissen wir jetzt ganz genau, wie viel die Produktion verschlungen hat. Und da sind die Kosten für Werbung und Distribution noch nicht einmal mit einberechnet, es geht hier wirklich nur um die Produktionskosten:

Über 220 Millionen US-Dollar sollen Sony und Naughty Dog für The Last of Us 2 ausgegeben haben. Um die 200 Menschen waren in Vollzeit an der Entwicklung beteiligt, die insgesamt 70 Monate gedauert hat.

Horizon Forbidden West war auch teuer. Zwar nicht ganz so teuer wie The Last of Us 2, aber der Unterschied bleibt in dieser Größenordnung eher marginal. Blockbuster von diesem Kaliber verschlingen offenbar wirklich Unsummen (via: The Verge).

212 Millionen US-Dollar soll Horizon Forbidden West von Guerrilla und Sony gekostet haben. Die Dauer der Entwicklung beläuft sich auf ungefähr fünf Jahre und beteiligt waren um die 300 Vollzeit-Angestellte.

Auch hier gilt: Es handelt sich allein um die Produktionskosten – offenbar auch nur um die Kosten für das Hauptspiel, ohne die Erweiterung Horizon Forbidden West: Burning Shores.

Wie viel ist das eigentlich? Laut einem CMA-Bericht (via IGN) können die größten AAA-Spiele dieser Welt insgesamt über 1 Milliarde US-Dollar kosten. Zumindest, wenn Marketing und Werbung mit einberechnet werden. Call of Duty soll das locker erreichen, wobei die Produktionskosten wohl irgendwo bei 300 Millionen Dollar liegen.

In denselben schlecht geschwärzten Dokumenten erfahren wir außerdem, dass Call of Duty allein in den USA nur im Jahr 2021 auf den PlayStation-Konsolen mehr als 800 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht haben soll. Der exklusive Marketing-Deal mit Activision soll nur noch ein CoD-Spiel Ende 2023 umfassen, dann ist wohl Schluss.

Hättet ihr gedacht, dass Spiele dieser Größenordnung so hohe Produktionskosten verschlingen? Oder kommt euch das vielleicht eher sogar noch wenig vor?