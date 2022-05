Sony steigt voll ins TV-Seriengeschäft ein und produziert God of War, Horizon und mehr

Sony verfilmt immer mehr seiner PS-Exclusives für die große Leinwand. Der Uncharted-Film lief bereits in den Kinos und auch zu weiteren Videospieltiteln sollen Serien und Filme produziert werden. Anscheinend hat Sony so einen großen Gefallen daran gefunden, dass jetzt weitere Serien bestätigt wurden.

Horizon, God of War und Gran Turismo im Serienformat

In einem Q&A während des Business Segment Briefings 2022 (via Resetera) verriet Sony, dass sich insgesamt 10 Film- bzw. Serienprojekte in der Entwicklung befinden, die auf hauseigenen Titeln basieren. Davon bekannt waren bislang der Ghost of Tsushima-Film und die TV-Serien zu The Last of Us und Twisted Metal.

Welche Serien werden folgen? Zur Riege der Sony-Verfilmungen sollen sich die folgenden Videospieltitel gesellen:

Wo kann ich die Serien schauen? Die TV-Serie zu Horion Zero Dawn soll auf Netflix laufen, während God of War nur auf Amazon Prime gesehen werden kann. Für die TV-Serie zu Gran Turismo gibt es bislang noch keine Plattform.

Start der Serien bislang unbekannt

Leider verriet Sony keine weiteren Details. So wissen wir nicht, wie weit die TV-Serien in der Produktion fortgeschritten sind und wann sie über die Mattscheibe flimmern. Da die Filme und Serien bislang nur angedeutet wurden und sonst keine weiteren Details bekannt sind, gehen wir davon aus, dass wir sie nicht vor 2023 sehen werden.

So lange müsst ihr euch beispielsweise mit der Serie zu The Last of Us begnügen, die Anfang 2023 gestreamt werden kann. Es bleibt außerdem abzuwarten, welche anderen PlayStation-Franchises sich aktuell in der Serien-Produktion befinden.

Auf welche der PS-Serien freut ihr euch ganz besonders?