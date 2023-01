Neues Sony-Patent stellt smarte Kleidung vor, die noch futuristischer ist als in Cyberpunk 2077

Sony stattet uns immer mal wieder mit neuen Kollektionen aus, mit denen wir unsere Zuneigung zu bestimmten Titeln oder dem PlayStation-Universum selbst ausdrücken können. Ein aktuelles Patent (via GameRant) geht sogar noch einen Schritt weiter und verbindet smarte Technologie mit Klamotten.

Sony-Patent verbindet Kleidung mit Bildschirmen

Worum geht es in dem Patent? In dem Patent ist smarte Kleidung dargestellt, in denen flexible Bildschirme in den Stoff eingearbeitet sind. Die futuristischen Outfits machen es möglich, das Design je nach Lust und Laune über den Bildschirm zu ändern. Die Design-Änderung soll kabellos über eine zusätzliche App erfolgen:

Neue Designs für den Bildschirm sollen über einen digitalen Shop erworben werden können. Es soll auch kostenlose Designs geben, die die Spielerschaft durch das Zocken bestimmter PS-Titel freischalten kann oder die im Rahmen bestimmter Events verteilt werden. Zu den speziellen Events könnten beispielsweise eSports-Turniere zählen.

Eine weitere Idee von Sony ist es, die „Was wäre wenn“-Funktion auf PS5 zu bringen:

Die Nutzer*innen können dabei selbst entscheiden, wann sie das Design ändern möchten. Dies kann entweder per Knopfdruck oder mit einem Fingerwischen geschehen. Es ist zudem möglich, dass sich die Anzeige auf der Rückseite eines Pullovers ändert, wenn die Kapuze auf- oder abgesetzt wird.

Doch damit nicht genug: Es soll außerdem möglich sein, die Kleidung an sich anzupassen. So hat Sony die Idee von abnehmbaren Kragen, Manschetten oder Kapuzen. Dadurch wird die smarte Kleidung noch futuristischer und bekommt für uns einen Hauch von Cyberpunk 2077.

In der Vergangenheit hat Sony bereits einige PlayStation-Artikel auf den Markt gebracht:

Smarte Kleidung ist mögliche Zukunftsmusik

Wann können wir mit den Klamotten rechnen? Womöglich könnte es sein, dass die Klamotten niemals auf dem Markt veröffentlicht werden. Das Patent dient lediglich dazu, die Idee für smarte Kleidung für die Zukunft zu sichern, damit die Konkurrenz nicht fähig ist, selbst solche Produkte zu verkaufen.

Andere Patente von Sony handeln beispielsweise davon, endlich PS1-, PS2- und PS3-Spiele auf der PS5 möglich zu machen. Doch bislang ist in Richtung Abwärtskompatibilität noch nichts passiert.

Genauso müssen wir abwarten, ob es Sonys Patente zum Gameplay-Coaching oder der Unterstützung alter Peripherie über das Papier hinausschaffen.

Was würdet ihr euch von smarter Kleidung wünschen?