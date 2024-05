Soulslike verschiebt Release wegen Elden Ring-DLC, wählt den ungünstigsten neuen Termin und verschiebt jetzt noch mal

Unterschiedliche Spielweisen sind in Enotria an Masken gekoppelt.

Eigentlich sollten wir glauben, das Jahr 2024 hat genug freie Tage für alle Souls-Spiele, aber Enotria: The Last Song tut sich wirklich schwer damit, einen Release-Termin zu finden.

Zuerst hatte das Action-RPG richtig viel Pech: Kurz nach der Release-Ankündigung für den 21. Juni folgte die Enthüllung, dass der Elden Ring-DLC am selben Tag erscheinen wird. Enotria-Entwickler Jyamma Games reagierte mit einer Verschiebung, allerdings auf ein Datum, das uns mit dem Kopf schütteln ließ.

Das Indie-Soulslike sollte nun ausgerechnet am 21. August erscheinen, also einen Tag nach Konkurrent Black Myth: Wu Kong, der gerade zu den am meisten herbeigesehnten Genre-Titeln gehört. Das hat sich das Team jedoch jetzt noch mal anders überlegt.

Enotria hat neuen Release und gute Nachricht für Xbox-Fans

Der neue Release-Termin, der zusammen mit einem 15-minütigen Gameplay-Überblick bekanntgegeben wurde, ist der 19. September (via IGN), also knapp einen Monat später als geplant. Wer also alle drei Souls-Releases mitnehmen will, hat etwas mehr Zeit zum Durchschnaufen.

Gleichzeitig hat sich aber auch bei den Plattformen noch mal was getan: Enotria erscheint jetzt für PC, PS5 und eben auch für Xbox Series X/S. Falls ihr jetzt verwirrt seid, ist das kein Wunder:

Eine Xbox-Version war zunächst angekündigt, wurde dann erst mal wieder verworfen (obwohl der Entwickler erklärte, sie nach Möglichkeit gerne nachliefern zu wollen). Beim neuen Release-Termin wird sie nun doch gleich mitgeliefert.

Umfangreiche Demo schon bald

Falls ihr euch nach dem ganzen Hin und Her nun fragt, was von dem Soulslike eigentlich zu erwarten ist, könnt ihr euch schon nächste Woche selbst davon überzeugen. Am 22. Mai erscheint eine Demo, dank der ihr das Spiel ganze acht Stunden lang ausprobieren könnt. Die gibt's dann wiederum aber nur auf PC und PS5.

Insgesamt könnt ihr nach Entwickleraussagen übrigens mit einer Spielzeit von etwa 40 Stunden für das gesamte Spiel rechnen.

Das erwartet euch in Enotria

Der Entwickler bezeichnet Enotria als "Sommer-Souls", da es statt der im Genre gewohnt finsteren Fantasy auf ein sonniges, mediterranes Setting setzt. Inspirationen sind intalienische Folklore und Kultur.

Soulslike im Italien-Urlaub: Enotria bietet ein im Genre ungewöhnliches Setting

Trotz Urlaubs-Feeling wartet keine Entspannung auf euch, denn der Titel will euch bockschwere Kämpfe vorsetzen. Jyamma Games setzt dabei aber auf einen starken Rollenspielaspekt, dank dem ihr euren Spielstil sehr individuell anpassen könnt, um euch bestens auf Herausforderungen einzustellen.

Im Fähigkeitenbaum erwarten euch 68 verfügbaren Skills, die ihr mit 30 Masken kombiniert, die ebenfalls unterschiedliche Spielstile erlauben. Dazu gibt's 120 Waffen und 45 Zauber. Abgesehen von Kämpfen stehen außerdem das Erkunden von Geheimnissen und Rätsel auf dem Programm.

Was sagt ihr zur erneuten Verschiebung? Habt ihr bereits damit gerechnet? Kommt sie eurem Zeitplan entgegen und denkt ihr, das Spiel tut sich einen Gefallen?