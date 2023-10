In Spider-Man 2 wird MJ zu Ellie aus The Last of Us 2, fetzt alles weg und Fans lieben es

Mary Jane ballert in Spider-Man 2 auch mit einer extrem mächtigen Stun Gun um sich.

Spider-Man 2 dürfte zu den abwechslungsreichsten Spielen dieses Jahres zählen. Dafür sorgen aber nicht nur die Spider-Men Peter Parker und Miles Morales, sondern auch Mary Jane aka MJ. Die Reporterin schleicht sich zwar erneut durch allerlei Stealth-Missionen, hat aber auch einiges dazu gelernt und dreht vor allem gegen Ende richtig auf. Diese lang ersehnte Wandlung zur Mary Jane Wick kommt bei vielen Fans extrem gut an.

MJ erledigt reihenweise Fieslinge in Spider-Man 2 und pfeift irgendwann komplett auf Stealth

Darum geht's: Im ersten Spider-Man wurden die wilden Netzschwing-Passagen und Prügeleien durch sehr viel ruhigere Stealth-Abschnitte aufgelockert, in denen wir MJ spielen. In Spider-Man 2 kehren diese Levels zurück, aber MJ kann mit ihrer Stun Gun jetzt viel mehr. Gegen Ende wird es sogar richtig wild.

MJ ist alles andere als hilflos: Mary Jane Watson kann nicht nur schleichen, sondern jetzt auch richtig kämpfen. Sie erledigt im Alleingang ganze Horden von Kravens Schergen und setzt dabei vor allem auf ihre neue Betäubungsknarre. Die kann übrigens auch noch mit Upgrades auftrumpfen und lässt MJ so sogar noch besser dastehen.

Vor allem ist Mary Jane aber extrem tough. Sie steckt zum Beispiel auch einen Pfeil in die Schulter weg, als wäre es nichts:

Fans lieben die neue MJ: Mary Jane Watson verwandelt sich im Lauf der Zeit in eine richtige Ellie, wie wir sie aus The Last of Us 2 kennen. Okay, sie sticht niemanden mit einem Messer nieder, aber schleicht wie eine Weltmeisterin und erledigt wirklich haufenweise Feinde.

Besonders kurios finden viele Fans, dass MJ dank der Stun Gun viel schneller mit Gegnern fertig wird, als es bei Peter Parker und Miles Morales der Fall ist. Während die sich minutenlang mit irgendwelchen Feinden kloppen, streckt MJ sie jeweils mit nur einem einzigen Betäubungsschuss nieder.

MJ goes Jane Wick: Gegen Ende wird es komplett wild und Mary Jane wird zur regelrechten Killermaschine. Das hat dann gar nichts mehr mit Stealth zu tun, sondern ist ein waschechter Third Person-Shooter, in der wir als MJ aus der Schulterperspektive Gegner umholzen. Sehr zur Freude vieler Fans:

Wo hat sie das gelernt? Es gibt natürlich auch eine Erklärung dafür, wieso Mary Jane Watson in Spider-Man 2 plötzlich so viel krasser zu Werke geht. Ihre neuen Skills verdankt sie nämlich dem Training, dass sie mit Silver Sable absolviert hat – dem Fiesling, der im ersten Spider-Man-Spiel noch auf der anderen Seite gespielt hat.

Wie findet ihr die drei Stealth-Missionen in Spider-Man 2? Mögt ihr die harte MJ lieber als im Vorgänger?