Marvel's Spider-Man 2: Wer auf das New Game Plus wartet, muss sich noch ein bisschen länger gedulden

Marvel's Spider-Man 2 schwingt sich schon vor Release in höchste Höhen hinauf: Die Reviews zum Spiel sind voll des Lobes. Einen klitzekleinen Wermutstropfen gibt es allerdings für alle Fans, die den PS5-Blockbuster am liebsten gleich zweimal direkt hintereinander durchspielen wollen. Ihr müsst zunächst auf einen New Game Plus-Modus verzichten. Aber die gute Nachricht lautet: Er kommt auf jeden Fall.

Spider-Man 2: Ja, ein New Game Plus-Modus kommt, aber noch nicht direkt zum Launch

Das ist Marvel's Spider-Man 2: Im neuen Spidey-Spiel von Insomniac können wir uns sowohl als Peter Parker als auch als Miles Morales durch New York schwingen. Dieses Mal kommen zu Manhattan auch noch Queens und Brooklyn dazu, außerdem gibt es eine Art Wingsuit und Venom- beziehungsweise Symbionten-Fähigkeiten.

Im GamePro-Test zu Spider-Man 2 zeigt sich Kollegin Linda schwer begeistert von der wilden Achterbahnfahrt, hier gibt es das passende Video dazu:

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Kommt der New Game Plus-Modus? Ja, er kommt. Das hat der Community- und Marketing-Director von Insomniac Games namens James Stevenson auf X (ehemals Twitter) bestätigt. Er reagierte damit auf eine Nachfrage, die sich um New Game+ und Mission Replay dreht, also die Möglichkeit, einzelne Missionen zu wiederholen.

Beides kommt, aber nicht zum Launch: Beide Features seien fest eingeplant und sollen in zukünftigen Updates für Marvel's Spider-Man 2 nachgereicht werden. Wann genau das der Fall sein wird, konnte James Stevenson noch nicht verraten, aber zum Release an Tag 1 wird es definitiv nichts.

Als Grund dafür, dass beide Funktionen noch nicht direkt zur Veröffentlichung in Spider-Man 2 enthalten sind, gibt der Community-Chef auch einen Grund an, als er danach gefragt wird: Spiele-Entwicklung sei nun einmal nicht simpel und auch nicht leicht.

Wann kommt Marvel's Spider-Man 2? Es dauert jetzt wirklich nicht mehr lange: Schon übermorgen, am 20. Oktober 2023 soll der neue Open World-Titel der Marvel's Spider-Man- und Spider-Man: Miles Morales-Macher*innen erscheinen. Das Spiel kommt exklusiv für die PS5 auf den Markt, auf der PS4 könnt ihr es nicht mehr zocken. Zumindest eine PC-Version könnte irgendwann in Zukunft noch möglich sein.

