Easy Platin auf PS5: Diese Sony-Exclusives haben die einfachsten Platin-Trophäen

Die Spider-Man 2-Platin konnten sich extrem viele Fans sichern. Wir verraten euch, wie es mit anderen Sony-Titeln aussieht.

Unter "Easy Platin" verstehen wir in der Regel Spiele, die nur dafür entwickelt wurden, uns mit der super schnell und einfach verdienten Trophäe zu locken. Wie es mit der restlichen Qualität aussieht, dürfte da auf der Hand liegen.

Aber wie sieht es eigentlich bei Sonys hauseigenen Spielen auf der PS5 aus? Wir haben uns für euch angeschaut, welche Platin-Trophäen ihr euch von diesen Titeln wohl am leichtsten schnappen könnt. Auf Platz 1 ist ein ganz aktueller Action-Hit.

Die einfachsten Platins in Sonys großen PS5-Spielen

Natürlich ist die Empfindung, was einfach und was schwer ist, individuell. Den einen liegen Shooter besser, den anderen Nahkampfspiele. Darum haben wir als Indikator genommen, welche Platin-Trophäen sich die meisten PS5-Fans geschnappt haben und dabei nur die Spiele angeschaut, die von Sony selbst gepublisht wurden.

Classics, also Retro-Titel, die auf der aktuellen Konsolengeneration zugänglich gemacht wurden, wie beispielsweise die Syphon Filter-Reihe, haben wir dabei ausgeschlossen. Es geht uns in dieser Liste nur um die größeren, bekannteren und neueren Spiele (via psnprofiles.com).

3. Platz: Ratchet&Clank: Rift Apart: 12,0%

16:09 Ratchet und Clank: Rift Apart ist ein Muss für PS5-Besitzer

Gar nicht so wenige Fans konnten sich die Trophäe im ziemlich spaßigen Weltraum-Abenteuer Ratchet & Clank: Rift Apart sichern. Mehr als jede zehnte Person kann sich hier die Platin in den imaginären Trophäen-Schrank stellen. Damit landet der Titel auf dem 3. Platz.

2. Platz: Marvel's Spider-Man Remastered: 17,2%

1:17 Marvel's Spider-Man Remastered zeigt, wie anders Peter Parker auf der PS5 aussieht

Auf dem zweiten Platz liegt mit über 5% Vorsprung ein Spider-Man Spiel, nämlich das Remaster, das mit schicker neuer Grafik daherkommt. Während das Original 2018 für die PS4 erschien, kam die Neuauflage im Jahr 2022 auf die PS5.

Platz 1: Spider-Man 2: 20,3%

0:33 Spider-Man 2: Ein Mal quer durch Manhatten mit der Kamera

Auch auf Platz 1 ist wieder ein Titel mit dem Spinnenmann. Im neuesten Teil der Reihe konnten sich prozentual noch mehr Fans die begehrte Trophy sichern; also etwa jede fünfte Person, die Spider-Man 2 gezockt hat, was schon eine beeindruckende Zahl ist.

Platin-Häufigkeit bei Sonys weiteren großen PS5-Titeln

Danach folgen weitere Blockbuster mit Story-Fokus, nämlich Kratos' und Atreus' neuestes Abenteuer, Japan-Epos Ghost of Tsushima und der zweite Teil der Horizon-Reihe um Aloy. Erst danach reiht sich ein weiteres aktuelles Spider-Man-Spiel ein, nämlich Miles Morales.

God of War Ragnarök: 10%

10% Ghost of Tsushima: 8,7%

8,7% Horizon Forbidden West: 6,6%

6,6% Marvel's Spider-Man: Miles Morales: 6,3%

6,3% The Last of Us Part 1: 6,1%

6,1% Astro's Playroom: 4,8%

4,8% Demon's Souls: 3,8%

3,8% Nioh 2: 3,1%

3,1% Returnal: 1,9%

1,9% Uncharted: Legacy of Thieves Collection: 1,0%

1,0% MLB Th Show 21: 0,8%

0,8% Sackboy: A Big Adventure: 0,6%

0,6% Horizon: Call of the Mountain: 0,6%

0,6% Gran Turismo 7: 0,6%

0,6% MLB Th Show 22: 0,4%

0,4% MLB The Show 23: 0,2%

0,2% Destruction Allstars: 0,1%

Dass sich Fans mit Soulslikes wie FromSoftwares Demon's Souls Remake oder Nioh 2 schwerer getan haben - oder auch mit dem anspruchsvollen Action-Feuerwerk Returnal, ist kaum verwunderlich. Sportspiele reihen sich ebenfalls hinten ein.

Wie sieht es bei euch aus: Welche dieser Platin-Trophäen in der Liste habt ihr euch bereits geschnappt und wollt ihr euch bei einigen der Spiele vielleicht noch ranmachen?