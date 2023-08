Marvel's Spider-Man 2 kriegt eine der coolsten Funktionen aus The Last of Us 2

In Marvel's Spider-Man 2 können wir auch mit dem Symbionten Venom herum spielen.

Spider-Man 2 bietet nicht nur mehr von New York, mehr Spider-Men und obendrein auch noch Venom, nein: Ihr bekommt auch noch mehr Accessibility-Optionen als in den Vorgängern. Unter anderem eine Option, wie sie schon in The Last of Us Part 1 und 2 Schule gemacht und viele Freund*innen gefunden hat. Es besteht nämlich auch im Spinnenmann-Abenteuer die Möglichkeit, die komplette Spielgeschwindigkeit zu reduzieren, wenn ihr das möchtet.

Spider-Man 2 hat mehr Accessibility-Optionen als die Vorgänger, unter anderem auch die coole Zeitlupe-Funktion

Darum geht's: Je mehr Menschen Videospiele spielen können, desto besser. Darum bieten immer mehr Titel immer mehr Optionen an, um sie zugänglicher und barriereärmer zu machen. Dazu zählen diverse Möglichkeiten, die Menschen mit allerlei Beeinträchtigungen helfen sollen, wie zum Beispiel die Reduktion der gesamten Spielgeschwindigkeit.

Hier könnt ihr euch schon mal einen Eindruck vom kommenden PS5-Spiel verschaffen:

11:52 Marvel's Spider-Man 2 - Vorschauvideo zur neuen Open-World-Action

Das gibt's in Spider-Man 2: Auf der offiziellen PS Store-Seite zum heiß erwarteten Sony-Sequel von Insomniac gab es neue Infos zu weiteren Accessibility-Optionen, die der Nachfolger von Spider-Man: Miles Morales und Teil 1 bekommen soll. Dabei handelt es sich um die folgenden Einstellungsmöglichkeiten (via: GameRant).

Audio: Screenreader-Unterstützung lässt alles vorlesen, was ihr an Text in Menüs zu sehen bekommt.

lässt alles vorlesen, was ihr an Text in Menüs zu sehen bekommt. Captions: Bild- und Audio-Beschreibungen sind für alle Zwischensequenzen verfügbar.

Bild- und Audio-Beschreibungen sind für alle Zwischensequenzen verfügbar. SlowMo-Gameplay: Ihr könnt das gesamte Spielgeschehen bei 70%, 50% oder 30% Geschwindigkeit ablaufen lassen.

Zeitlupe ist generell beliebt: Nicht nur Menschen, die erst dank solcher Optionen angenehm spielen können, freuen sich über die SlowMotion-Möglichkeit. Auch bei The Last of Us Part 1 und The Last of Us Part 2 sorgte das Feature bereits für allgemeine Begeisterung – nicht umsonst gibt es dasselbe in Grün dort auch als Cheat.

Bald hoffentlich Standard: Immer mehr Spiele-Entwicklerstudios integrieren solche Optionen in ihre Titel. Bei Forza Horizon 5 wurde das Feature neben Gebärdensprache angekündigt und auch Star Wars Jedi: Survivor bietet die Möglichkeit, Lichtschwertkämpfe deutlich langsamer zu absolvieren. Insomniacs Ratchet & Clank: Rift Apart hatte das Feature ebenfalls an Bord.

Aber Achtung: Aus unerfindlichen Gründen wurde das FAQ zwischenzeitlich schon wieder von der offiziellen PlayStation Store-Seite zu Marvel's Spider-Man 2 entfernt. Wir haben es davor aber selbst dort gesehen und gehen fest davon aus, dass diese Features so auch im Spiel landen. Wahrscheinlich wurden sie nur zu früh veröffentlicht und sollen noch einmal mit mehr Fanfaren angekündigt werden.

Welche Accessibility-Optionen wünscht ihr euch sonst noch dringend für Spider-Man 2, die auch die Vorgänger noch nicht hatten?