Spider-Man - New York ist auf der PS4 nur dank einem Trick so riesig

Um speziell gegen Ende einer Konsolengeneration noch mehr aus Spielen herauszuholen, müssen sich Entwickler so einiges einfallen lassen. Die Power unter der Plastik-Haube ist schließlich begrenzt. Insomniac Games, die Macher von Marvel's Spider-Man, haben jetzt ein Video veröffentlicht, in dem sie zeigen, wie sie uns Spieler mit einem Kamera-Trick geschickt täuschen und dabei eine Menge Hardware-Ressourcen sparen.

Elan Ruskin seines Zeichens Programmier beim US-amerikanischen Entwickler hat einen Tweet geteilt, der uns einen genauen Einblick in das verschafft, was uns Spielern im Normalfall verborgen bleibt.

Also from our #GDC19 tech postmortem: the transition into Fisk Tower in #SpiderManPS4's intro mission. The interior space is much larger than the exterior envelope, and too big to hold in memory at the same time as Manhattan. So we use some careful camerawork to hide the swap! pic.twitter.com/Ur53ZSVGr8