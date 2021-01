Spiele mit den spannendsten Welten 2021: Highlights für PS4/PS5, Xbox & Switch

Games leben nicht nur von ihren Geschichten, Charakteren und Mechaniken, sondern auch - und vor allem - von ihren Schauplätzen, in denen wir uns verlieren können. In denen wir den Kopf abschalten können, um alltäglichen Sorgen und Problemen zu entgehen. Wie im letzten Jahr erwarten uns auch 2021 viele Titel für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch, die genau das versprechen: Spannende Spielwelten mit einzigartigen Umgebungen und/oder Geschichten. Spielwelten, die das Potenzial haben, uns nicht mehr loszulassen, zumindest für eine Weile. Und genau die stellt euch GamePro im Rahmen von FYNG Winter Edition in dieser Liste vor.

Stray

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattform: PS5, PC

PS5, PC Release: Oktober 2021

Darum geht's: Im Cyberpunk-Abenteuerspiel Stray schicken die Entwickler*innen von Blue Twelve Studio eine streunende Katze als spielbaren Protagonisten ins Rennen. Mit fluffigem Fell und auf Samtpfoten streifen wir durch eine Stadt der nahen Zukunft, die von Robotern bevölkert wird.

Was die Spielwelt besonders macht: Wer vom Cyberpunk 2077-Schauplatz Night City nicht genug bekommt und sich eine Portion Chrom- und Neon-Nachschlag wünscht, der sollte sich Stray ganz genau anschauen.

Die Spielwelt wirkt im ersten Trailer nicht nur hübsch, sondern baut auch eine erstaunlich dichte Atmosphäre auf: Auf den neon-pink beleuchteten Straßen tummeln sich etliche Roboter, Geschäfte mit ihren bunten Werbetafeln und Schildern reihen sich aneinander, in den düsteren Gassen stapelt sich der Müll und als Katze dürfen wir all das erkunden!

Shin Megami Tensei 5

Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattform: Switch

Switch Release: 2021

Darum geht's: Viel ist noch nicht über Shin Megami Tensei 5 bekannt. Wie für die Serie typisch werden wir hier wohl rundenbasierte Kämpfe, fang- oder beschwörbare Dämonen und Dämonenfusionen erwarten können.

Was die Spielwelt besonders macht: Bei der Shin Megami Tensei-Serie handelt es sich um den gedanklichen Ursprung der beliebten Persona-Reihe. Im Gegensatz zu Persona hat Shin Megami Tensei aber einen deutlich düsteren Ton, was den Schauplatz des neuesten Ablegers natürlich umso interessanter macht. Anders als der vierte Teil, der im feudalen Japan spielte, geht es dieses Mal ins moderne Tokyo - oder das, was davon übrig ist. Denn Dämonen scheinen sich ausgebreitet zu haben und wahrscheinlich ist es an uns, sie zu stoppen.

Horizon 2: Forbidden West

Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Release: 2021

Darum geht's: Jägerin Aloy kehrt auf die PS4 und auf die PS5 mit einem neuen Abenteuer zurück. Wie schon beim Vorgänger Horizon Zero Dawn handelt es sich bei Forbidden West um ein Open World-Action-RPG, in dem wir mit Pfeil, Bogen und allerhand Gadgets bewaffnet in den Kampf gegen mysteriöse Maschinenwesen ziehen.

Was die Spielwelt besonders macht: Und diese Maschinenwesen sind letztendlich auch das, was die Welt von Horizon so besonders macht. Denn hierbei handelt es sich nicht etwa um ein postapokalyptisches Szenario, sondern um ein post-postapokalyptisches: Aggressive und mächtige Mech-Monster stürzten die Welt einst ins Chaos und mittlerweile haben sich die überlebenden Menschen dort wieder in Stämmen zusammengefunden. Horizon mischt also SciFi- und prähistorische Elemente und entführt uns damit auf einen einzigartigen Open World-Spielplatz.

Atomic Heart

Genre: Shooter

Shooter Plattform: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Release: 2021

Darum geht's: Atomic Heart ist ein Ego-Shooter mit RPG- und Adventure-Elementen und versetzt uns in die Rolle eines Spezialagenten, der zu einem streng geheimen Objekt der Regierung geschickt wird, das seit einiger Zeit keine Lebenszeichen mehr aussendet. Wenig überraschend bricht kurz darauf die Hölle über uns herein.

Was die Spielwelt besonders macht: Atomic Heart spielt in einem alternativen Universum während des Zenits der Sowjetunion. Das Szenario mischt dabei Endzeit und Retro-Futurismus mit dem Stil der UdSSR und erinnert vom Look and Feel her ein wenig an die Spiele der BioShock-Reihe.

Kena: Bridge of Spirits

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Plattform: PS4, PS5

PS4, PS5 Release: März 2021

Darum geht's: Im Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits reisen wir mit der Geisterführerin Kena und den niedlichen kleinen Rot (das sind die schwarzen kleinen Monster im Trailer) durch eine Welt, die mit einer wundervollen Landschaft auf uns wartet. Hier müssen wir das Mysterium eines verlassenen Dorfes aufdecken, das wir nur mithilfe unserer Geister-Freunde lösen können.

Was die Spielwelt besonders macht: Dichte Wälder voller Schreine, ein mystisches Dorf und malerische Wasserfall-Landschaften - die Welt von Kena wirkt im ersten Trailer wie ein Fantasy-Ruhepol, der nur danach schreit, bis in den letzten Winkel erkundet zu werden. Hier können wir uns ganz bestimmt für eine Weile verlieren.

Ooblets

Genre: RPG, Managment-Sim

RPG, Managment-Sim Plattform: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Xbox One, Xbox Series X/S, PC (Finaler) Release: 2021

Darum geht's: Ooblets ist ein RPG, in dem wir kleine Monster in unserem Garten anbauen und anschließend rundenbasierte Tanz-Battles mit anderen Ooblets-Züchtern austragen. Das Spiel ist bereits im Early Access erhältlich, feiert aber voraussichtlich in diesem Jahr seinen finalen Release.

Darum ist die Welt so spannend: Warum muss es denn immer nur düster und gefährlich sein? Ooblets zeichnet eine malerische, kunterbunte Welt, in der wir mit kleinen Knubbel-Monstern Dance-Battles austragen. Und mehr müssen wir dazu eigentlich auch nicht mehr sagen: Ooblets reiht sich mit seinem niedlichen Design und den farbenfrohen Umgebungen direkt neben Animal Crossing und Pokémon ein und ist gesundes Futter fürs Gemüt.

Halo: Infinite

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Plattform: Xbox One, Xbox Series X/S

Xbox One, Xbox Series X/S Release: Herbst 2021

Darum geht's: Mit dem kommenden Xbox-Ego-Shooter Halo Infinite setzen Microsoft und 343 Industries die Geschichte des inoffiziellen Xbox-Maskottchens Master Chief fort.

Das macht die Welt so besonders: Der Schauplatz von Infinite dürfte langjährige Serien-Fans aufmerken lassen. Denn mittlerweile wissen wir, dass der neueste Ableger auf dem sogenannten Zeta Halo-Ring angesiedelt sein wird. Und dabei handelt es sich um nichts geringeres als den mysteriösesten Halo-Ring überhaupt, zumindest, wenn es nach der Fan-Seite Halopedia geht.

Zeta Halo, oder Installation 07, gehört demnach zu den größten Halo-Ringen überhaupt und ähnelt in Sachen Flora und Fauna unserer Erde. Jedoch ging es dort nicht immer friedlich zu: Denn dort wurden grausame Experimente in mehreren Einrichtungen durchgeführt, die zusammen "Palace of Pain" (dt. Palast der Schmerzen) genannt werden. Diese Einrichtungen werden sogar schon im ersten Halo Infinite-Material angedeutet, bzw. sind mutmaßlich sogar schon zu sehen.

Elden Ring

Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattform:

Release: 2021

Darum geht's: Nach Sekiro kommt Elden Ring, From Softwares neuster Streich, der sich die Action-RPG-Formel von Dark Souls schnappt, diese aber in eine offene Spielwelt überträgt. Viel ist noch nicht über From Softwares neuestes Spiel bekannt, aber ein Fakt versetzt viele Fans in Aufregung: Das Studio bekommt nämlich Schreib-Support vom Game of Thrones-Autoren.

Darum könnte die Welt besonders spannend sein: Während die Haupthandlung von Director Hidetaka Miyazaki selbst geschrieben wird, zeichnet kein geringerer als George R. R. Martin für die Lore der Spielwelt verantwortlich. Was uns dabei genau bevorsteht, bleibt abzuwarten. Aber wenn Martin eines kann, dann ist es, glaubwürdige und komplexe Welten zu schreiben. Wir sind gespannt!

Biomutant

Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattform: PS4, Xbox One, PC

PS4, Xbox One, PC Release: 2021

Darum geht's: Im Action-Rollenspiel Biomutant schlüpfen wir in die Rolle eines mutierten Fabelwesens und entscheiden über das Schicksal einer sterbenden Welt. Als Mischung aus Katze und Waschbär streifen wir mit Schwert, Pistolen und Mutanten-Superkräften wie Telekinese durch eine farbenfrohe Open World.

Das macht die Welt so besonders: Biomutant will sich durch seine bunte Postapokalypse und knuffigen Fabelwesen auf eine verrückte Art von anderen Spielen abheben, uns gleichzeitig aber nicht überfordern: Die Open World von Biomutant ist nämlich deutlich überschaubarer als von anderen Triple-A-Genrevertretern wie die Assassin's Creed-Titel und lässt uns einem deutlichen roten Faden folgen. Vielleicht hat der kleine Titel deshalb sogar das Zeug dazu, die Herangehensweise anderer Studios an Open World-Games zu beeinflussen. Frischen Wind verspricht das RPG allemal.

Gotham Knights

Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Release: 2021

Darum geht's: Batman Arkham ist zurück... oder auch nicht: Denn der Fledermausmann ist im neuen Spiel von Warner Bros. Games Montreal vermeintlich gar nicht mehr am Leben. Stattdessen schlüpfen wir in Gotham Knights in die Rollen von Nightwing, Robin, Batgirl und Red Hood und beschützen im Singleplayer oder Koop Gotham City.

Darum könnte die Welt besonders spannend sein: Ganz egal von Arkham Asylum, City, Origins oder Arkham Knight - Alle vorherigen Spiele der Reihe überzeugten größtenteils nicht nur erzählerisch und spielerisch, sondern auch mit ihrer Umsetzung von Gotham selbst. Wie die Stadt in Gotham Knights genau ausfallen wird, wissen wir zwar noch nicht, doch alleine wegen der fantastischen Vorgänger versprechen wir uns hiervon ebenfalls einen wahnsinnig immersiven und düsteren Spielplatz für die Bat-Family.

Weitere Vorschaulisten 2021 für PlayStation, Xbox und Nintendo

Falls ihr euch fragt, welche Spiele in diesem Jahr generell für PS4, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch auf den Markt kommen, dann haben wir oben für euch die dazugehörigen GamePro-Releaselisten verlinkt.

Auf welche Spielwelten freut ihr euch 2021 besonders?