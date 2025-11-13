Eine meiner Spiele-Überraschungen 2024 bekommt heute ein gratis Update mit neuen Modi und ich hab direkt wieder Lust drauf

2024 hat dieser hübsche und spielerisch richtig gute Indie-Titel Samara völlig überrascht. Jetzt bekommt das Spiel noch mal ein Inhalts-Update.

Samara Summer
13.11.2025 | 17:00 Uhr

Dieses Metroivania kennt ihr womöglich noch gar nicht.

2024 kamen eine ganze Reihe von Titeln heraus, auf die ich mich richtig gefreut habe. Besonders schön ist es aber auch immer, wenn Spiele, die ich gar nicht auf dem Zettel hatte, auf einmal richtig begeistern. Ganz vorne mit dabei war da definitiv Bo: Path of the Teal Lotus. Das Metroidvania hat mich von Beginn an mit seinem Stil verzaubert, war aber auch spielerisch sehr spaßig.

Jetzt gibt es eine Überraschung: Der Titel bekommt nämlich noch heute ein Gratis-Update mit neuen Inhalten. Hier kommt ihr direkt zur Übersicht über den neuen Content.

Bo: Path of the Teal Lotus sieht toll aus und spielt sich auch richtig gut

In diesem Metroidvania schlüpfen wir in die Rolle der namensgebenden kleinen Kreatur, die eigentlich eine vom Himmel hinabgestiegene Blüte ist. Bo begibt sich auf eine Reise durch eine magische Welt, die von japanischer Folklore inspiriert ist und trifft dabei auf Monster sowie freundliche Yokais.

Im handgezeichneten Stil sieht das 2,5D-Abenteuer richtig hübsch aus. Die gelungene musikalische Untermalung sorgt zusätzlich für eine dichte Atmosphäre. Zudem haben mir auch die Inszenierung und die schrulligen Tier-Charaktere, die ich überall treffe, gut gefallen.

Hier noch ein paar Bilder aus Bo:

Der beste Grund, um sich das Metroidvania vorzunehmen, ist aber das extrem spaßige Gameplay. Bo gleitet und springt genau so geschmeidig durch die Level, wie ich es von einer Blüte erwarten würde.

Beim Kämpfen berühre ich kaum den Boden, sondern wirble sowie dashe durch die Luft und führe eine Kombo nach der anderen aus, was sich einfach herrlich flüssig und rasant anfühlt.

Gerade der Anfang des Spiels ist auch für Neulinge relativ verzeihlich, aber Genre-typisch zieht auch Bo im Verlauf ordentlich an und setzt uns fordernde Bosse und Platforming-Passagen vor die Nase.

Es gibt zwar auch eine Unsterblichkeits-Einstellung, ich würde euch Bo aber nur empfehlen, wenn ihr allgemein Lust auf Metroidvanias habt, das auf die ganz typische Weise schon mal knackig sein kann.

Wollt ihr genauer wissen, ob der Titel was für euch sein könnte, dann lest ihr mehr in Kevins Test:

Bo: Path of the Teal Lotus im Test: Verdammt hübsch, verdammt gut und der Überraschungshit des Sommers
von Kevin Itzinger
Bo: Path of the Teal Lotus im Test: Verdammt hübsch, verdammt gut und der Überraschungshit des Sommers

Das steckt im neuen Update

Das The Tanuki Kabuki-Update ist auch besonders für alle von euch interessant, die das Spiel bereits durchgezockt haben. Es erweitert das Abenteuer nämlich um neue Post-Game-Inhalte. Darunter sind ein Boss-Rush-Modus, bei dem eure Performance von einem Publikum bewertet wird und Zeitrennen-Herausforderungen.

Zudem könnt ihr euch jetzt eine ganze Reihe neuer Collectibles verdienen und euren Raum dekorieren. Das Update ist für alle Plattformen verfügbar, also Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S und PC.

Habt ihr Bo bereits gezockt und hat es euch auch so gut gefallen? Oder wollt ihr den Titel womöglich jetzt nach Silksong noch nachholen?

Bo: Path of the Teal Lotus

Bo: Path of the Teal Lotus

Genre: Action

Release: 17.07.2024 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
