Spieler mit nur einem Arm baut sich einfach selbst einen Controller, um mit einer Hand spielen zu können, nachdem sich sein Leben schlagartig veränderte

Nach einem Unfall hat dieser Gamer sich einfach selbst einen Controller gebaut, der Maus und Tastatur vereint. So kann er auch mit nur einer Hand sämtliche Titel zocken, die es gibt.

David Molke
19.03.2026 | 20:10 Uhr

So sieht der einhändige Spezial-Controller für mehr Barrierefreiheit aus (Bild: ERCHAM reddit.comuserAdventurous_Tie_9031). So sieht der einhändige Spezial-Controller für mehr Barrierefreiheit aus (Bild: ERCHAM/ reddit.com/user/Adventurous_Tie_9031).

Durch einen Motorrad-Unfall hat sich das Leben dieses PC-Spieler schlagartig verändert: Er hat einen Arm verloren. Zocken wurde dadurch sehr viel schwieriger, weil sehr viele Spiele wie zum Beispiel die meisten Shooter auf beidhändige Steuerung ausgelegt sind. Wenn Maus und Tastatur gleichzeitig zu bedienen aber keine Option ist, muss eine andere Lösung her. Die wurde dann einfach selbst gebaut.

PC-Spieler bastelt den für ihn perfekten Controller, der mit nur einer Hand funktioniert

Es gibt zwar schon die eine oder andere Lösung dieser Art, aber die waren noch nicht verfügbar, als der Reddit-User joe anfing, sich mit dem für ihn idealen Controller auseinanderzusetzen. Nach und nach wurde ein Prototyp entwickelt, der nun bald in die Produktion gehen soll.

Video starten 1:24:27 Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an

Das zugrundeliegende Prinzip ist simpel: Eigentlich wurde für den ERCHAM MK1 genannten Controller nur eine Maus mit einem Stück Tastatur kombiniert. Das ganze Teil lässt sich dank eines Sensors und einer feststellbaren Schlaufe wie eine Maus über den Tisch bewegen, und mit derselben Hand können 44 Tasten und ein Mausrad benutzt werden.

Die Tastenbelegung ist komplett frei wähl- und anpassbar. Außerdem kann der ERCHAM mit beiden Händen genutzt werden, es spielt dabei keine Rolle, ob ihr Rechts- oder Linkshänder*in seid. Anvisiert wird eine Nutzung, die über reines Gaming hinausgeht, ihr könnt mit dem Gerät natürlich auch arbeiten.

Geplant ist, dass der ERCHAM MK1 ungefähr 199 US-Dollar kosten soll, wenn er im April dieses Jahres auf den Markt kommt. Bisher gibt es den Spezial-Controller für mehr Barrierefreiheit zwar noch nicht zu kaufen, ihr könnt das Projekt aber schon sehr bald auf Kickstarter unterstützen.

Hier könnt ihr euch das Gerät von allen Seiten aus anschauen:

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Joe Tomasulo betont, dass der ERCHAM MK1 kein Barrierefreiheits-Workaround sein soll. Stattdessen handele es sich um ein "einhändiges Kontroll-System, das die Performance, Präzision und das Selbstvertrauen eines klassischen Maus- und Tastatur-Setups bietet, und zwar ohne Kompromisse".

Das Ziel sei nicht weniger, als einen "neuen Standard dafür zu setzen, wie Spieler*innen mit einem Arm mit der digitalen Welt interagieren":

"2020 hat ein Motorrad-Unfall mir meinen rechten Arm genommen. Was ich nicht erwartet hätte, war, wie viel Unabhängigkeit ich dadurch verlieren würde. Arbeiten wurde langsamer, Gaming fühlte sich unerreichbar an. Die tägliche Computer-Nutzung wurde frustrierend. Ich habe Lösungen gesucht. Die meisten Optionen haben sich einschränkend, unvollständig oder extrem teuer angefühlt.

Anstatt mich damit zufriedenzugeben, habe ich angefangen, zu bauen. ERCHAM MK1 wurde kreiert, um die volle Kontrolle wiederzuerlangen, nicht einen teilweisen Zugang."

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Unter dem Reddit-Beitrag des ERCHAM-Erfinders hagelt es jede Menge Lob und Kommentare von Leuten, die den Ersteller des Posts zu seinem Projekt beglückwünschen. Mehr Barrierefreiheit kann nie schaden.

Gleichzeitig gibt es aber auch einige Berichte, die sich durchaus angetan von den anderen Optionen zeigen, wie zum Beispiel vom Azeron Cyro oder dem Razer Tartarus. Eine Person ist vom Azeron Cyro sogar so begeistert, dass sie anbietet, Joe einen zu schenken – was der aber dankend ablehnt.

Wie findet ihr den ERCHAM MK1? Kennt ihr sonst noch ähnliche Controller-Lösungen für einhändiges Spielen?

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