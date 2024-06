Skyrim-Fan tötet seit bald 3 Jahren täglich einen NPC, feiert Tag 1000 mit besonderem Video

Dieser unbeliebte Herr trägt den Namen Nazeem und labert euch am Marktplatz von Weißlauf voll - ob ihr wollt oder nicht.

Wer kennt’s heutzutage nicht? Das Warten auf so manches Videospiel kann richtig lange dauern. Vor allem The Elder Scrolls-Fans werden den Schmerz kennen. Seit der Veröffentlichung von Skyrim im Jahr 2011 haben wir zwar viele Re-Releases vom fünften Teil der Reihe gesehen, um den sechsten blieb es jedoch abgesehen von einigen wenigen Lebenszeichen größtenteils still.

Fan tötet den NPC Nazeem jeden Tag bis TES6 erscheint

Der Fan “Sidek“ versüßt sich die Wartezeit auf The Elder Scrolls 6 und tötet seit 2,7 Jahren immer denselben NPC aus Skyrim. Dies lädt er dann auf YouTube hoch und lässt die Community an den kreativen Morden teilnehmen. Das zeigt in unseren Augen eindeutig seine Hingabe zur Spielereihe.

Wieso genau Nazeem? Wer ist das?

Bei Nazeem handelt es sich um einen Rothwardonen, der in Weißlauf im Trunkenen Jägersmann lebt und sich für wichtiger nimmt, als er tatsächlich ist. Er verbringt seine Zeit damit, allen möglichen Personen auf dem Marktplatz davon zu berichten, dass er sich eine Stelle am Hofe des Jarls hart erarbeitet habe und wichtig für die Politik von Weißlauf sei.

Vor allem die letztere der beiden Aussagen ist schwer vorstellbar, weil er keine nachgewiesene Verbindung zu wichtigen politischen Organen in Himmelsrand oder den Thalmor hat.

Klingt also schonmal wie ein unsympathischer Geselle. Der Grund, weswegen “Sidek“ und viele weitere Spieler*innen aus der Community Nazeem zu ihrem Hasscharakter auserkoren haben, liegt vor allem in seiner arroganten Art.

Auch wenn ihr euch zum Thane von Weißlauf hocharbeitet, wird er immer noch über euch spotten. „Seid Ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage - natürlich seid Ihr es nicht“ ist nur eine von vielen Aussagen, die der Community auf den Senkel gehen.

“Sidek“ tötet Nazeem über 1000 Mal

Aufgrund seiner unsympathischen Art bietet sich Nazeem also als perfektes Ziel für die ungewöhnliche Challenge von “Sidek“ an. In mittlerweile über 1000 Videos bringt er Nazeem auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen um: Manchmal leise und aus dem Schatten, manchmal in einer direkten Konfrontation.

Vor wenigen Tagen hat “Sidek“ mit dem 1000. Tag ein Jubiläum erreicht, bei dem er sich eine ganz besondere Idee einfallen lässt:

Und zwar organisiert “Sidek“ ein Battle Royal, in dem sich eine Reihe von Nazeems gegenüberstehen. Die kämpfen alle um ihr Leben, bis der Sieger sich unberührt von der Angelegenheit vom Staub machen will. Dieser hat dann die Ehre und wird von “Sidek“ mit einem gezielten Bogenschuss in den Rücken erledigt.

In der Zwischenzeit ist “Sidek“ schon bei Tag 1004 der Nazeem-Erledigungen angekommen. Falls der Fan das noch weiter so durchzieht bis zum Release von TES6, werden wahrscheinlich noch einige weitere Videos dazukommen.

Welchen NPC aus Skyrim könnt ihr am wenigsten leiden und wieso?