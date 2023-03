Eins der besten Koop-Brettspiele ist aktuell bei den Amazon Frühlingsangeboten um 30% reduziert

Bei Amazon könnt ihr euch aktuell eins der besten Koop-Brettspiele samt 30% Rabatt schnappen

Die Amazon Frühlingsangebote sind am Dienstag um 18 Uhr gestartet! Euch erwarten super gute Angebote die ihr euch noch bis heute um 23:59 Uhr gönnen könnt.

Gestern haben wir euch schon viele Deals gezeigt, was Gaming etc. angeht. Es gibt aber auch eins der besten Koop-Brettspiele im Angebot. Spirit Island ist derzeit mit knapp 30% bei den Amazon Frühlingsangeboten reduziert. Damit kostet euch das Brettspiel nur 49,80€ statt der ursprünglichen 69,99€.

Das Beste: Auch die Erweiterung Zerklüftete Erde ist um knapp 30% reduziert. Statt der ursprünglichen 69,99€ zahlt ihr hier nur 47,32€.

Wenn ihr also noch nach einem neuen Brettspiel sucht, dass ihr mit euren Freunden gemütlich am Wochenende spielen könnt, solltet ihr jetzt zuschlagen!

Koop-Spaß mit Spirit Island

Die Frage bei Brettspielen ist natürlich immer, was einen in Hinsicht auf Charaktere und Spielmechaniken erwartet. In Spirit Island schlüpft ihr mit bis zu 4 Spielern in die Haut von Geistern, die den Ureinwohnern dabei helfen wollen ihre Heimat gegen die Kolonisten zu verteidigen.

Hierbei gibt es für euch zwei Möglichkeiten als Sieger hervorzugehen: Entweder ihr zerstört die Eindringlinge gnadenlos oder ihr jagt ihnen mit eurer Präsenz so viel Angst ein, dass sie die Insel verlassen und nie wieder zurück kommen werden.

In Spirit Island spielt ihr nicht nur irgendwelche Geister, sondern könnt zwischen verschiedenen "Charakteren" entscheiden. Dabei ändert sich auch der Spielstil sowie die Schwierigkeitsstufe. Je nachdem, für welchen Geist ihr euch entscheiden werdet, könnt ihr entweder Siedlungen niederreißen, die Kolonisten mit Alpträumen in Angst versetzen oder sie sogar im Meer ertränken.

Das hört sich jetzt erstmal so an, als wärt ihr mit den Geistern in der Übermacht, aber die Kolonisten haben es auch faustdick hinter den Ohren. Sie lassen sich nicht so schnell durch eure Präsenz einschüchtern, sondern werden versuchen die Dörfer der Ureinwohner so schnell wie möglich zu erkunden, die Insel für Ressourcen auszuschlachten sowie ihre eigenen Städte zu bauen. Aber Achtung: Ihr müsst versuchen das zu verhindern, da sonst die Insel der Ureinwohner verderbt wird.

Ihr seht also, sobald ihr euch in die Spielregen reingefuchst habt, werdet ihr unfassbar viel Spaß haben. Das Brettspiel sorgt wirklich für ein sehr cooles kooperatives Spielerlebnis.

Pro Hoher Wiederspielwert

Hoher Wiederspielwert Hochwertige Spielmaterialien

Hochwertige Spielmaterialien Gut sortierte Anleitung

Gut sortierte Anleitung Solomodus auch möglich

Solomodus auch möglich Hohe Variabilität in den Spielrunden Contra Braucht einige Runden, um richtig rein zu kommen

Spielerweiterung für Spirit Island: Zerklüftete Erde

Mit der neusten Spielerweiterung von Spirit Island erwarten euch zudem folgende Features:

Zehn neue Geister

Zwei neue Nationen

Vier neue Szenarien

und eine Menge neuer Fähigkeiten!

