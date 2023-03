Sonys bestes Wireless PS5-Headset: Sony Inzone H9 jetzt in den Amazon Frühlingsangeboten sichern

Mit dem Sony Inzone H9 könnt ihr jetzt Sonys bestes Wireless PS5-Headset stark reduziert bei Amazon bekommen.

In den Amazon Frühlingsangeboten könnt ihr euch jetzt Sonys Wireless Gaming-Headset Inzone 9 für PS5 und PC günstig schnappen. Ihr zahlt nur noch 219€ (UVP: 299€). So günstig gab es das High-End-Headset laut Vergleichsplattformen bislang in diesem Jahr noch nirgendwo. Falls euch das trotzdem noch zu teuer ist, könnt ihr auch zum Sony Inzone H7 greifen. In diesem Fall zahlt ihr nur noch 149€ (UVP:199€).

Sony Inzone H9 & H7: Was bieten die PS5-Headsets?

Das Inzone H9 ist Sonys neues High-End-PS5-Headset mit ANC, Bluetooth und langer Akkulaufzeit.

ANC & Bluetooth: Nachdem zum Start der PS5 das relativ günstige Sony Pulse 3D erschienen ist, hat Sony 2022 mit den hochwertigeren Gaming-Headsets der Inzone-Reihe nachgelegt. Beim Sony Inzone H9 handelt es sich um das Spitzenmodell. Es filtert durch Active Noise Cancelling Umgebungsgeräusche zuverlässig heraus, sodass ihr ganz in eure Spiele eintauchen könnt. Wie auch das günstigere Inzone H7, bei dem ihr auf ANC verzichten müsst, bietet es neben der Funkverbindung fürs Spielen an PS5 und PC auch Bluetooth für die Verwendung mit Mobile-Geräten.

Bis zu 40 Stunden Akku: Vom günstigen Sony Pulse 3D heben sich das Sony Inzone H9 und das H7 außerdem durch die höhere Akkulaufzeit ab. Sie kommen auf bis zu 40 Stunden, während das Pulse 3D schon nach 12 Stunden schlappmacht. Beim H9 gilt das allerdings nur, wenn ihr auf ANC verzichtet, sonst ist nach etwa 30 Stunden Schluss. Selbstverständlich ist auch der Sound besser als beim günstigen Pulse 3D, der Unterschied ist hier allerdings nicht so groß, dass der Klang allein schon den deutlichen Aufpreis rechtfertigen würde.

Game-Chat-Balance & Komfort: Durch ihre großen und gut gepolsterten Hörer tragen sich sowohl das Sony Inzone H9 als auch das H7 sehr bequem. Das H9 setzt dabei auf Kunstleder, das H7 auf einen Stoffüberzug. Bei beiden Headsets lässt sich die Game-Chat-Balance direkt am Hörer einstellen, was bei den meisten PS5-Headsets von Drittherstellern nicht möglich ist. Das Boom-Mikrofon ist deutlich besser als die integrierten Mikros des Pulse 3D, hebt sich von hochwertigen Headsets anderer Marken allerdings nicht sonderlich ab.

