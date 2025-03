Split Fiction hat im Test massiv überzeugt – der Vorgänger schneidet aber immer noch besser ab und ist auf Amazon drastisch reduziert!

Mit Split Fiction hat Hazelight erneut ein Koop-Meisterwerk abgeliefert, das aber nicht ganz an It Takes Two heranreicht.

Es wurde heiß erwartet und hat die Erwartungen mehr als erfüllt: Der neueste Koop-Hit aus der Spieleschmiede Hazelight ist Spielspaß pur! Trotzdem reicht Split Fiction im direkten Vergleich nicht an den vorherigen Titel des Studios heran. Das Game of the Year aus dem Jahr 2021 bietet richtig tolle Koop-Action und ist auf Amazon gerade verflucht günstig!

Split Fiction entführt euch zu zweit in grandiose Fantasy- und Sci-Fi-Welten

Ihr schlüpft in Split Fiction in die Rollen der beiden Autorinnen Mio und Zoe, die ihre Geschichten in einer Computersimulation erleben sollen. Dabei wechselt ihr immer wieder zwischen Fantasy und Science Fiction hin und her. Das ist aber nicht die einzige Art von Abwechslung, die das Spiel bietet: Das wechselt nämlich ständig das Genre. Von 2D-Jum&Run bis hin zur rasanter Sport-Sim ist alles vertreten, so dass euch niemals langweilig wird.

Das Koop-Abenteuer ist wohl schon jetzt eines der besten Spiele des ganzen Jahres und erreicht auf Metacritic einen Metascore von 91 Punkten. Wir auf Gamepro liegen mit einer Wertung von 87 knapp darunter. Das Spiel könnt ihr sogar jetzt schon mit einem kleinen Rabatt auf Amazon kaufen.

Der geistige Vorgänger, der noch ein kleines bisschen besser ist

Genau wie in Split Fiction wechselt das Genre in It Takes Two extrem häufig.

Das vorherige Spiel von Hazelight war ebenfalls ein riesiger Erfolg: It Takes Two hat nicht nur so gut wie alle Kritiker von sich überzeugt, sondern wurde 2021 mit dem Game of the Year Award ausgezeichnet. Im Gamepro-Test kommt It Take Two sogar auf eine überragende Punktewertung von 90. Was vor allem daran liegt, dass sich viele Elemente aus Split Fiction abgenutzt fühlen, da sie in It Takes Two bereits besser umgesetzt worden sind. Hier kommt ihr zum unserem ausführlichen Test.

Wenn ihr Fans von Koop-Spielen seid, dann solltet ihr auf jeden Fall beide Spiele spielen, im direkten Vergleich hat It Takes Two aber einen minimalen Vorsprung. Das fantasievolle Spiel über ein Ehepaar in der Krise, die sich plötzlich in Stoffpuppen verwandeln ist auf Amazon gerade sowohl für die Switch, als auch die PS4 im Angebot. Dank Abwärtskompatibilität könnt ihr es aber auch problemlos auf der PS5 spielen.