91 auf Metacritic: 2025 hat sein nächstes Videospiel-Meisterwerk

Mit Split Fiction hat das nächste Spiel auf Metacritic die 90 geknackt.

Nachdem 2024 unter anderem mit Astro Bot, Metaphor ReFantasio und Balatro einige hervorragende Videospiele hervorgebracht hat, aber allgemein nicht als eines der stärksten Jahre in die Geschichtsbücher eingehen wird, könnte sich das im laufenden Jahr ändern.

Nachdem Kingdom Come: Deliverance 2 sowohl bei der Presse als auch bei Spieler*innen großen Anklang finden konnte, hat Monster Hunter Wilds zuletzt als erstes Spiel in 2025 auf Metacritic die Marke von 90 Punkten knacken können. Mit Split Fiction hat sich jetzt bereits Anfang März das zweite Spiel in die Riege der Meisterwerke eingereiht.

So schneidet das Koop-Spiel von Entwickler Hazelight ab

Auf Metacritic landet Split Fiction derzeit auf 91 Punkten (PS5) respektive 92 Punkten (Xbox, PC).

(PS5) respektive (Xbox, PC). Auf Opencritic empfehlen das Koop-Abenteuer 97 % aller Kritiken bei aktuell 90 Punkten.

Spielemagazin Wertung GameStar 85 ( direkt zum Test ) Push Square 100 IGN 90 Eurogamer 100 DualShockers 90 Games.ch 87 Wccftech 80 VG247 100 Gamepressure 90 GameSpot 100

11:19 Split Fiction ist schon jetzt eines der besten Spiele des Jahres!

Autoplay

Split Fiction ist ein neues Koop-Meisterwerk

Damit steht fest, dass Hazelight nach It Takes Two binnen vier Jahren das zweite Koop-Meisterwerk entwickelt haben. Ob es erneut zum Game of the Year langt, ist jedoch fraglich, allein aufgrund des nahenden Release von GTA 6.

Folgende Punkte werden besonders gelobt:

enorm abwechslungsreich, dank Genre-Wechsel und neuer Mechaniken

das Spiel strotzt vor Kreativität

technisch einwandfrei

Luke Reilly vergibt 90 Punkte und schreibt in seinem Test für IGN:

"Split Fiction ist ein fesselndes Koop-Abenteuer, das von einem Genre-Extrem ins andere wechselt und eine Achterbahnfahrt der Spielideen und -stile darstellt, die so schnell wieder verworfen werden, wie sie eingeführt wurden. Dadurch bleibt das Spiel über die gesamte Spieldauer von 14 Stunden fabelhaft frisch."

Auch Kollege Tobi und ich konnten Split Fiction bereits ausführlich testen und hatten eine ganz fantastische Zeit mit dem Koop-Abenteuer für PS5, Xbox Series X/S und PC. Was uns besonders gut gefallen hat und warum das Spiel für uns hauchdünn am Titel "Meisterwerk" vorbeischrammt, lest ihr im oben verlinkten GamePro-Test.

Im Third Person-Adventure übernehmt ihr die Rollen der Autorinnen Mio und Zoe, die in ihre selbst geschriebenen Sci-Fi- und Fantasy-Welten gezogen werden.

Was schätzt ihr, kann Hazelight 2025 erneut den Titel GOTY abstauben? Welche Spiele seht ihr im Rennen um das Spiel des Jahres noch ganz weit vorn?