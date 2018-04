Spyro Reignited Trilogy - Nintendo Switch-Version des Remasters kurzzeitig im Nintendo Store gelistet

Nach zahlreichen Gerüchten und Leaks ist es jetzt endlich offiziell: Spyro The Dragon hüpft im schicken Remastered-Gewandt auf PS4 und Xbox One. Bereits am 7. September gibt sich der lila Drache mit der Reignited Trilogy wieder die Ehre. Ein Nintendo Switch-Release wurde bei der Ankündigung zwar nicht erwähnt, ein neuer Leak lässt Besitzer der Hybrid-Konsole jetzt allerdings hellhörig werden.

Nintendo selbst listete vor Kurzem nämlich die Remastered-Trilogie im UK Shop. Das bunte Abenteuer soll demnach rund 45 Euro (40 Pfund) kosten und war für einige Zeit sogar bereits vorbestellbar. Das Unternehmen hat das Angebot allerdings schnell wieder deaktiviert, sodass keine Spur mehr von der Switch-Version von Spyro im Shop zu finden ist. Twitter-Nutzer Pixelpar war jedoch schneller und hat einen Screenshot als Beweis geschossen.

There's your Spyro Reignited Trilogy Nintendo Switch release, listed on the official Nintendo UK store.https://t.co/idvrklZSlf pic.twitter.com/jR7HyiLHcr — Pixelpar (@pixelpar) April 5, 2018

"Hier ist eurer Nintendo Switch-Release der Spyro Reignited Trilogy, im offiziellen Nintendo UK Store gelistet."

Unter dem Tweet äußern Fans bereits Spekulationen über die Vorgehensweise von Nintendo. Einige vermuten, dass sich der Videospiel-Gigant die Enthüllung der Switch-Version für eine kommende Direct aufspart, während andere auf eine Ankündigung auf der diesjährigen E3 setzten.

Das Auftauchen des Spyro-Remastered im Nintendo Shop könnte zwar ein eindeutiger Hinweis zur Switch-Version sein. Bis das Unternehmen mit offiziellen Infos rausrückt, sollten Switch-Liebhaber die Vorfreunde allerdings trotzdem noch im Zaum halten.