Square Enix Presents: Alle Spiele und Trailer der E3-Show im Überblick

Square Enix hat im Rahmen der E3 2021 erneute eine Square Enix Presents-Show abhalten. In knapp 45 Minuten gab es zahlreiche Trailer, neue Ankündigungen und Updates, die wir hier für euch zusammenfassen.

Marvel's Guardians of the Galaxy angekündigt: Neues Action-Adventure für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S

Mit Marvel's Guardians of the Galaxy arbeitet Eidos Montreal am nächsten, großen Marvel-Spiel. Statt auf Online-Multiplayer und Koop setzt das Spiel rund um Star-Lord und Co. allerdings auf eine reine Singleplayer-Kampagne. Das Spiel erscheint am 26. Oktober 2021 für die oben genannten Plattformen.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin - Team Ninja enthüllt neues Action-Spiel

Es gab bereits vorab ein paar Leaks, jetzt ist es offiziell. Team Ninja, die Entwickler*innen hinter der Nioh-Reihe, arbeiten an einem Final Fantasy-Spin-off, das nicht nur sehr düster, sondern offenbar auch besonders schwer sein soll. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erscheint 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Life is Strange: True Colors - Trailer erklärt Fähigkeiten von Protagonistin Alex

In Life is Strange: True Colors schlüpfen wir in die Rolle von Alex, die eine besondere Fähigkeit besitzt - übersinnliche Empathie. Das bedeutet, dass Alex die Gefühle anderer Menschen sehen und beeinflussen kann. Welche Konsequenzen das hat, erklären die Entwickler in einem neuen Trailer.

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

Life is Strange Remastered bekommt Trailer, der die neue Grafik zeigt

Das erste Life ist Strange ist bei vielen Fans noch immer sehr beliebt. Und genau deswegen ist eine Remaster-Version des Originals in Arbeit. Erstmals gibt es nun einen ausführlichen Trailer, der die überarbeitete Grafik des Adventures vorstellt.

Babylon's Fall: Action-RPG bekommt endlich neuen Trailer und frisches Gameplay

Stolze drei Jahre nach der Ankündigung hat Babylon's Fall nun einen neuen Trailer erhalten. Das Action-RPG mit 4-Spieler-Koop-Einschlag entsteht bei PlatinumGames und wird für PS4, PS5 und PC erscheinen. Der Trailer geht auf die Live-Service-Inhalte ein und kündigt eine Closed Beta an.

Babylon's Fall hat weiterhin keinen Releasetermin

Was gab es sonst zu zu sehen?

Abseits davon hat Square Enix natürlich noch mehr gezeigt. Hier eine Auflistung von allen weiteren Ankündigungen:

Das war's aber noch nicht mit der E3. Es folgen noch weitere Showcases, beispielsweise von Nintendo. Schaut für weitere Infos in unseren E3 2021 Zeitplan. Außerdem haben wir bereits die Ubisoft Forward, Microsoft x Bethesda und andere Shows der letzten Tage für euch zusammengefasst.

Wie hat euch das Square Enix-Event gefallen?