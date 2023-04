Das sind die stärksten Pokémon aller Zeiten

Mit Pokémon Karmesin & Purpur hat die Taschenmonster-Reihe die 1000er-Marke geknackt. Bei so vielen Pokémon stellt sich bei vielen Trainer*innen die Frage, welches Team sie am besten zusammenstellen sollten. Dexerto hat sich die Mühe gemacht und eine Liste erstellt, in der die stärksten Pokémon eines jeden Typs aufgelistet sind.

Das stärkste aller Pokémon ist vom Typ Normal

Für die Auswertung hat das Team die Statuswerte aller Pokémon miteinander verglichen und Details wie die Lore und die erlernbaren Angriffe berücksichtigt.

Welches ist das stärkste Pokémon? Das stärkste aller Pokémon ist Arceus aus Pokémon Diamant & Perl. Dabei handelt es sich der Lore nach um den Gott, der die Welt geschaffen hat. Es kann mithilfe von Tafeln oder Z-Kristallen seinen Typ beliebig ändern. Kein Wunder also, dass es mit einem Basisstatuswert von 720 das stärkste Exemplar ist.

Allerdings: Es gibt sogar noch Pokémon, die eigentlich stärker wären als Arceus. Da die Mega-Entwicklungen aus Pokémon X und Y einen starken Boost für die Statuswerte bedeuten, übertreffen einige Taschenmonster das Normal-Pokémon. Doch die Mega-Entwicklungen kommen nicht in jedem Pokémon-Teil vor, weshalb die Seite die Evolutionen nicht berücksichtigt hat.

Weil Arceus nicht in jedem Pokémon-Spiel verfügbar ist, hat das Team eine Liste mit allen Pokémon erstellt, die in ihrem jeweiligen Typ am stärksten sind. In der Übersicht sind besonders viele Legendäre und Mysteriöse Pokémon vertreten. Eine Ausnahme bildet Despotar: Es ist das stärkste „normale“ Pokémon vom Typ Gestein.

Typ Pokémon Gesamter Basisstatuswert Normal Arceus 720 Feuer Reshiram 680 Wasser Palkia 680 Pflanze Zarude 600 Elektro Miraidon 670 Eis Kyurem 660 Kampf Koraidon 670 Gift Endynalos 690 Boden Groudon 670 Flug Rayquaza 680 Psycho Mewtu 680 Käfer Genesect 600 Gestein Despotar 600 Geist Giratina 680 Unlicht Yveltal 680 Drache Eternatus 690 Stahl Dialga 680 Fee Zacian 660

Wie bekomme ich Arceus nach Pokémon Karmesin & Purpur? Mittlerweile ist Pokémon-Legenden: Arceus mit dem Pokémon Home-Service verbunden.

Da wir Arceus in diesem Titel fangen können, ist es möglich, Arceus in die spielübergreifende Box zu bekommen. Von dort aus können wir es in andere kompatible Pokémon-Spiele übertragen.

Allerdings ist Pokémon Karmesin & Purpur bislang noch nicht mit dem Service kompatibel. Sobald die dazugehörige Unterstützung veröffentlicht wird, ist es möglich, Arceus in die neueste Spielgeneration zu übertragen. Sobald Der Support nachgereicht wird, erfahrt ihr es auf GamePro.

Welche Pokémon hättet ihr in der Liste ebenfalls weit oben gesehen?