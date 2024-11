Stalker 2 - Die fünf besten Artefakte und wie ihr sie farmt

Es lohnt sich immer nach Artefakten zu suchen. Sind sie nutzlos, sind sie immer noch eine Menge Marken wert.

Artefakte in Stalker 2 sind ein schwieriger Balanceakt. Zum einen geben sie euch nützliche Boni, zum anderen sind sie so radioaktiv, dass ihr nie alles ausrüsten könnt, was ihr wollt. Da fällt die Wahl schwer, welche einen Platz an eurer Rüstung verdient haben.

Die besten Artefakte

Die Artefakte gibt es in vier Stärken: gewöhnlich, ungewöhnlich, selten und legendär. Je besser die Artefakte, desto besser schützen sie euch in einer oder mehreren Kategorien. Dafür haben sie in den meisten Fällen aber auch höhere Strahlung. Artefakte, bei denen das nicht so ist, sind enorm wichtig, um die Strahlung anderer Artefakte auszugleichen.

Tragekapazität, Widerstand, Strahlungsschutz und Verletzungsschutz sind die Werte nach denen ihr sucht.

Flüssiger Stein

Ihr bekommt das Artefakt zufällig aus Säure-Anomalien. Es gehört mit Abstand zu den besten Artefakten des Spiels und bietet maximalem Säure- und Strahlungsschutz. Das wars – keine Nachteile oder Strahlung. Damit könnt ihr auch das nächste Artefakt ausrüsten, ohne direkt an Strahlung zu sterben.

Kompass

Ein legendäres Artefakt aus Gravitations-Anomalien. Es gibt euch maximalen Verletzungsschutz, ist aber auch maximal verstrahlt. Das könnt ihr aber gut mit dem flüssigen Stein ausgleichen

Nachtstern (Sprungfeder/Fliegenfalle)

Ihr braucht mindestens ein Artefakt, was euch mehr Traglast gibt. Alle bekommt ihr aus Gravitaions-Anomalien, sodass ihr bestimmt ein paar bekommt, während ihr den Kompass sucht.

Das beste Artefakt ist Nachtstern mit hohem Gewicht und hoher Strahlung. Wenn ihr die Strahlung nicht aushaltet, dann tun es auch die kleineren Varianten Sprungfeder oder Fliegenfalle.

Stehaufmännchen (Seeigel)

Während ihr in Säure-Anomalien einen flüssigen Stein farmt, könnt ihr auch auf weitere Strahlungsschutz-Artefakte treffen, die keine weiteren Nachteile haben. Hier sind alle gut, aber Stehaufmännchen gibt starken Schutz.

Donnerbeere

Als Alternative zum Kompass solltet ihr einige Elektro-Anomalien besuchen. Mit Glück erhaltet ihr eine Donnerbeere. Sie gibt euch maximalen Widerstand, bei maximaler Strahlung. Rüstet aber nie beide zusammen aus. Die Strahlung haltet ihr nicht aus.

Ignoriert Super-Artefakte

Spezielle Anomalien beherbergen seltsame Artefakte. Die sind aber oft die Arbeit nicht wert.

Insgesamt gibt es zudem noch sechs einzigartige Artefakte mit ganz eigenen Effekten. Dies sind die sogenannten seltsamen Artefakte. Sie erhöhen nicht einfach nur eure Statuswerte, sondern geben praktische Nutzen, meist zu einem sehr hohen Preis. Darunter fallen:

Seltsamer Ball

Seltsames Wasser

Seltsame Blume

Seltsamer Topf

Seltsame Mutter

Seltsamer Bolzen

Wir raten euch massiv von diesen Artefakten ab, da sie euch häufig mehr schaden als helfen. Oder der Effekt ist zu kurz und ihr müsst das Teil danach wieder durch Schlafen oder eine Emission aufladen.

Artefakte farmen

Die meisten Artefakte sind vollkommen zufällig verteilt. Ihr könnt also locker aus der ersten Gravitations-Anomalie in der ruhigen Zone direkt einen Nachtstern ziehen. Oder ihr habt Pech.

Artefakte respawnen jedoch nach einiger Zeit! Wenn ihr also kein Glück hattet, dann kommt einige Tage später wieder und versucht es erneut.

So erhaltet ihr mehr Artefakt-Slots

Wie viele Artefakte ihr ausrüsten könnt, hängt von eurer Rüstung ab. Die meisten haben nur ein bis zwei Slots von Beginn an freigeschaltet.

Wollt ihr mehr, dann müsst ihr einen Techniker eures Vertrauens aufsuchen und den Gürtel an eurer Rüstung verbessern. Das ist sehr kostspielig, daher solltet ihr schon genug Artefakte haben, um die Slots auch zu befüllen – sonst verschwendet ihr nur Marken.

Oft gibt es hier auch ein Upgrade, das euch vor der Strahlung der Artefakte schützt. Das lohnt sich fast immer und macht viele der stärkeren Artefakte überhaupt erst nutzbar.

Was ist das beste Artefakt, was ihr bisher bekommen habt?