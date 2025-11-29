Wenn ihr diese Star-Wars-Spiele nicht gespielt habt, habt ihr mächtig was verpasst: Sieben legendäre Klassiker im Black-Friday-Angebot!

Jetzt supergünstig beim Amazon Black Friday: Wer diese legendären Star-Wars-Klassiker nicht gespielt hat, ist kein wahrer Fan!

Star-Wars-Games gibt’s wie Sand auf Tatooine – manche echt gut, manche eher meh. Und dann gibt’s diese besonderen Perlen, die uns nie ganz losgelassen haben. Genau sieben dieser zeitlosen Legenden stecken im Star Wars Heritage Pack. Mit dabei sind nicht nur große Namen, sondern vor allem Storylines, die im Star-Wars-Kosmos bis heute Maßstäbe setzen – ja, Knights of the Old Republic, wir meinen vor allem dich.

Wenn ihr also zur alten Fan-Garde gehört oder einfach mal erleben wollt, wie stark gutes Storytelling in Games sein kann, dann ist dieses Paket eigentlich fast schon Pflichtprogramm. Und da Amazon das Heritage Pack aktuell ordentlich im Preis gesenkt hat, lohnt sich der Griff zum Lichtschwert – oder zur Kreditkarte – gerade mehr denn je.

Wie Rainbow Six auf Kashyyyk: Republic Commando ist mein persönlicher Favorit

Wenn ihr mit den Jedi-Kuttenträgern nie so richtig warm wurdet, aber trotzdem im Star-Wars-Universum ordentlich aufräumen wollt, dann ist Republic Commando genau euer Ding. Ihr schlüpft in die Rolle von Boss, dem Anführer eines Elite-Klontrupps während der Klonkriege, und kämpft euch durch die gefährlichen Tunnel von Geonosis, durchstreift verlassene Sternenkreuzer und unterstützt die Wookiees gegen die Separatisten-Invasion auf Kashyyk.

Besonders stark ist der Mix aus Taktik-Shooter und Squad-Steuerung. Ihr gebt eurem Team klare Befehle, knackt Droidenstellungen, markiert Ziele oder deckt euch gegenseitig im Feuergefecht. Dadurch entsteht ein richtig intensiver „Band of Brothers“-Vibe, den man in Star-Wars-Games bisher so noch nicht serviert bekam.

Die düstere Atmosphäre, der brachiale Soundtrack und das immer noch erstaunlich frische Shooter-Gameplay machen Republic Commando auch heute noch zu einem echten Spielspaß-Thermaldetonator – selbst wenn man sich auf der Switch erst ein bisschen an die Joy-Cons gewöhnen muss.

Mit Knights of the Old Republic hat Bioware vor zwanzig Jahren nicht nur das Rollenspiel-Genre im Sturm erobert, sondern auch gezeigt, wie tiefgehend, verzwickt und emotional Star-Wars-Storytelling abseits der Filme sein kann. Ihr spielt einen machtbegabten Charakter mit geheimnisvoller Vergangenheit – und jede eurer Entscheidungen schiebt euch ein Stück weiter in Richtung helle oder dunkle Seite.

Der Clou: Jeder eurer Schritte wirkt sich in echten Konsequenzen aus. Ob ihr euren Kumpel wieder auf den rechten Weg bringt oder lieber gleich das ganze Universum ins Chaos stürzt – ihr entscheidet, wohin die Reise geht.

Auch zwei Jahrzehnte später glänzt KOTOR noch immer mit beeindruckendem Worldbuilding, erstklassig geschriebenen Begleitern und überraschenden Wendungen, bei denen sich aktuelle RPG-Vertreter eine Scheibe abschneiden können. Klar, die Technik hat etwas Staub angesetzt, aber genau das macht den Retro-Charme aus. Und auf der Switch läuft das Ganze superflüssig.

Diese sieben Spiele befinden sich im Star Wars Heritage Pack

Neben den beiden genannten Perlen erwarten euch im Heritage Pack noch fünf weitere Spiele, die jeder echte Star-Wars-Fan zumindest einmal in seinem Leben gespielt haben sollte:

Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords

Star Wars: Republic Commando

Star Wars: The Force Unleashed

Star Wars: Jedi Knight II – Jedi Outcast

Star Wars: Jedi Knight – Jedi Academy

Star Wars: Racer

