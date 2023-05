In Jedi: Survivor könnt ihr Cal Kestis jede Menge stylische Frisuren verpassen. Ein absolutes Mode-Highlight - oder Lowlight, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten - ist die Vokuhila-Frise. Wie ihr an diesen Klassiker kommt und euch damit sogar noch die Trophäe "Vorne kurz, hinten lang" krallen könnt, verraten wir euch in diesem Artikel.

Hier findet ihr die Vokuhila-Frisur

Die nostalgische Haarpracht könnt ihr nicht kaufen, sondern müsst sie finden. Sie versteckt sich auf dem zweiten Planeten, den ihr in der Story bereist, Koboh. Ihr erreicht sie vom Meditationspunkt "Verlassener Damm" aus.

So kommt ihr dort hin: Überquert vom genannten Meditationspunkt aus die Teergrube und klettert an deren Ende links an den Ranken auf die nächste Ebene hoch, wo euch einige Gegner erwarten. Habt ihr die erledigt, geht es mit schwimmenden Plattformen über die nächste Teergrube weiter, bis ihr - wieder auf der linken Seite - einen Felsen erreicht. Dort erwartet euch eine Truhe mit der begehrten Haarmatte.

In diesem Video seht ihr, wie ihr die Teergruben überwinden könnt und den Dropkick, der euch die Trophäe sichert (dazu unten mehr):

1:40 Jedi: Survivor - So schnappt ihr euch den Vokuhila und holt euch die Dropkick-Trophäe

Trophäe "Vorne kurz, hinten lang" schnappen

Die Beschreibung der Trophäe verrät, was ihr dafür tun müsst: "Führe bei einem Gegner einen Dropkick aus, während du einen Vokuhila trägst". Einen Teil habt ihr also schon erledigt, indem ihr die richtige Truhe gefunden habt. Öffnet jetzt das Outfit-Menü und wählt die Frisur aus.

Den Dropkick könnt ihr aber nur mit der Zweihänder-Haltung ausführen (Crossguard), die ihr im Laufe der Story bekommt. Vorher ist es leider nicht möglich, die Trophäe einzusammeln. Habt ihr die Zweihänder-Haltung, dann könnt ihr den coolen Tritt mit dem Basisangriff des Lichtschwerts ausführen, indem ihr auf einen Gegner zusprintet und dann Viereck (PlayStation), beziehungsweise X (Xbox) drückt.