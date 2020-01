Hinweise auf ein Star Wars: Kotor-Remake aufgetaucht

Erst vor kurzem gab es mit Jedi Knight 2: Jedi Outcast einen Port eines klassischen Star Wars-Spiels für aktuelle Konsolen. Laut neuesten Gerüchten könnte jetzt das beliebte BioWare-RPG Knights of the Old Republic mehr als nur einen bloßen Port bekommen.

Mehr als nur ein Remake?

Demnach will die Seite Cinelinx von mehreren unabhängigen Quellen gehört haben, dass tatsächlich eine Art Remake von Kotor in der Mache ist. Einer der Insider sagt, dass es sogar eher in die Richtung einer Neuinterpretation gehen könnte. Dafür würde man Elemente aus beiden Spielen nehmen und mit dem aktuellen Star Wars-Kanon verbinden.

Im Kinofilm Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers wurde zum Beispiel bereits der Hauptchrakter des ersten Knights of the Old Republic mit einem Cameo-Auftritt eingebaut.

Vertrauenswürdige Quelle? Bereits vor knapp fünf Jahren hatte die gleiche Seite von mehreren Quellen von einem Kotor-Remake gehört bevor das Projekt dann 2016 mutmaßlich eingestellt wurde. Jedoch hat sich eins der Gerüchte der Seite, das aus der gleichen Quelle stammt, wie das Kotor-Remake, bereits bewahrheitet, weshalb sie durchaus vertrauenswürdig sind.

Noch mehr Gerüchte um Star Wars-Spiele: Zusätzlich zu den neuen Gerüchten rund um Kotor gibt es noch mehr Vermutungen zu neuen Star Wars-Spielen. Dazu gehört ein Sequel zu Star Wars Jedi: Fallen Order, etwas für die Switch und ein Spiel passend zu dem Multimedia-Projekt Luminous zu dem noch nichts bekannt ist.