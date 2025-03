Dieses Rollenspiel-Meisterwerk überraschte mit einem Plot-Twist, der bis heute als einer der besten in der Gaming-Geschichte gilt

Kennt ihr noch dieses Rollenspiel von Bioware?

Rollenspiele begeistern uns seit jeher mit ihren spannenden und mitreißenden Geschichten und auch heute kommen wir noch regelmäßig in den Genuss hervorragender Erzählungen. Der Titel, um den es heute geht, hat uns zu seiner Zeit mit einem ganz besonderen Plot-Twist enorm überrascht – und damit einen festen Platz in unserem Gaming-Herzen erobert.

Und plötzlich stand alles auf dem Kopf

Wer das Spiel gespielt hat, wird es natürlich schon wissen – es geht um Knights of the Old Republic. Das Star Wars-Rollenspiel aus dem Hause Bioware zählt bis heute zu den ganz großen Titeln des Genres. Wir schauen heute kurz zurück und erinnern uns vor allem an den großen Story-Twist.

Wer das Spiel noch nicht gespielt hat, es in Zukunft aber noch ohne Vorwissen genießen möchte, sollte dementsprechend nicht weiterlesen – es folgenden entscheidende Spoiler! Das betonen wir an dieser Stelle auch deswegen, weil ein ursprünglich geplantes Remake des Spiels weiterhin möglich ist.

23:51 KOTOR - Video-Rückblick zu Star Wars: Knights of the Old Republic

Autoplay

Wir erinnern uns: Als das Spiel 2003 erschien, schlüpften wir in die Rolle eines namenlosen Helden, den wir frei gestalten konnten. Als Hoffnungsträger der Jedi kämpfen wir gegen die Sith, während die Republic in einem verheerenden Krieg versinkt.

Die Story beginnt also recht gewöhnlich. Als wir im Laufe der Handlung aber immer mehr über unsere eigene Vergangenheit erfahren, stellt sich schließlich heraus, dass wir eigentlich der Sith Lord Darth Revan sind und zuvor unsere Erinnerung verloren haben.

Dieser Twist war damals nicht nur unglaublich überraschend, er stellte auch die Wahrnehmung der Handlung und unsere getroffenen Entscheidungen auf den Kopf. Zudem mussten wir uns im Verlauf der restlichen Story sogar entscheiden, ob wir die Galaxis als Jedi retten, oder zurück in die Haut unseres alten Egos schlüpfen wollten.

Aber natürlich war die Story auch ganz generell hervorragend geschrieben und nicht nur Star Wars-Fans erlebten hier eine spannende Geschichte mit im Gedächtnis bleibenden Charakteren. Wenn ihr eine umfangreiche Auffrischung braucht, empfehlen wir euch das oben eingebettete Video – das fasst die Erzählung nochmal zusammen.

Einige Zeit später erschien der Nachfolger Knights of the Old Republic 2, der fünf Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers spielte und uns mit dem "Exilanten" eine neue Hauptfigur an die Hand gab. Entwickelt wurde das Sequel von Obsidian Entertainment.

2021 wurde dann ein Remake des ersten Teils angekündigt, allerdings gab es immer wieder Spekulationen, dass die Entwicklung eingestellt wurde. Laut Stimmen von Saber Interactive ist das Remake aber noch nicht vom Tisch. Mehr dazu gibt es im GameStar Talk zum Thema.

Entwickler Bioware hat in jedem Fall nichts mehr mit dem Spiel am Hut - das Studio entwickelte im Anschluss aber viele andere große Titel, wie etwa Mass Effect oder Dragon Age.

Habt ihr Knights of the Old Republic gespielt und wie fandet ihr den Plot-Twist? Würde ihr euch freuen, wenn es noch mit dem Remake klappt? Verratet es uns in den Kommentaren!