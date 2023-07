Assassin's Creed hat mich in Sachen Spielzeit geschädigt - Doch mit Star Wars Outlaws nimmt mir Ubisoft eine große Angst

Star Wars Outlaws wird laut Ubisoft ein überschaubares Open World-Abenteuer.

Ich bin ehrlich: Ich habe Asssassin's Creed Valhalla niemals durchgespielt, weil mich die schiere Größe des Meuchelmörder-Abenteuers komplett überforderte und ich keinen Spaß daran fand, einer nie enden wollenden To Do-Liste ausgesetzt zu sein. Zum Glück schlägt Ubisoft mit seinem nächsten Open World-Titel eine andere Richtung ein: Aus Star Wars Outlaws soll wieder ein überschaubareres Spiel werden.

Kein 300-Spielstunden-Brett

Creative Director Julian Gerighty äußerte sich vor einigen Wochen in einem Interview mit IGN zur Größe der Spielwelt von Star Wars: Outlaws. Ein Planet soll demnach ungefähr zwei Sektoren bzw. Regionen der Map von Assassin's Creed: Odyssey umfassen. In Outlaws können wir mehrere Planeten erkunden – es ist also davon auszugehen, dass wir im Sci-Fi-Abenteuer insgesamt eine recht große Spielwelt erkunden dürften.

Also steht uns mit Outlaws der nächste Open World-Brocken bevor? Laut Ubisoft nicht. Denn wenn's um die reine Spielzeit geht, die Outlaws bieten soll, dann gibt Julian Gerighty in einem erneuten Interview mit IGN Entwarnung:

Unser Ziel ist es, Leute in ein sehr dichtes, reichhaltiges Open World-Abenteuer zu verwickeln, das sie in ihrem eigenen Rhythmus erkunden können. (Outlaws) wird also absolut kein 200 oder 300 Stunden langes RPG, das Spieler*innen gar nicht beenden. Vielmehr wird es ein sehr fokussiertes Action-Adventure-RPG werden, das die Leute mitreißt und sehr überschaubar ist.

Konkrete Angaben zur Spielzeit von Outlaws macht Gerighty gegenüber IGN allerdings nicht.

Riesige RPGs im Stile von Assassin's Creed: Valhalla, Origins und Odyssey halten mich nicht mehr lange bei der Stange. Sobald ich die Map öffne und mir eine schier unüberschaubare Spielwelt mit unzähligen Nebenaktivitäten und -Aufgaben entgegenspringt, fühle ich mich schnell überfordert. Heutzutage fällt es mir leichter, mich lieber auf kleinere "Spielesnacks" mit einer Spielzeit von 10 bis 20 Stunden zu konzentrieren. Mit Outlaws geht Ubisoft meiner Meinung nach also in die richtige Richtung.

Das Gameplay-Video zu Star Wars: Outlaws könnt ihr euch hier ansehen:

10:38 Star Wars Outlaws - Erstes Gameplay aus dem neuen Open World-Game

Und alle Infos, die bislang zu Star Wars: Outlaws bekannt sind, haben wir in der folgenden GamePro-Übersicht für euch zusammengefasst:

Star Wars: Outlaws erscheint 2024 für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Ein konkretes Release-Datum steht noch aus. Im Open World-Spiel schlüpfen wir in die Rolle der Gaunerin Kay Vess, die vom Imperium gejagt wird. Nachdem ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt wird, durchstreift sie die Galaxie und steigt dabei in den Rängen mächtiger Verbrecher-Syndikate immer weiter auf.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was sagt ihr zum Umfang von Star Wars: Outlaws? Hättet ihr euch lieber ein RPG in der Größenordnung von AC Valhalla und Odyssey gewünscht?