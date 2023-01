Star Wars-Spiel von Ubisoft bietet angeblich riesige, nahtlose Open World wie No Man's Sky

Ubisoft hat vor einem Jahr bekannt gegeben, dass ein neues Star Wars-Spiel in der Mache ist. Dieser Titel soll ein Open World-Spiel mit Story-Fokus werden und vor Kurzem gab es neue Hinweise darauf, dass wir dieses Jahr endlich mehr über das Spiel erfahren. Einen Info-Happen gibt es jetzt womöglich schon dank eines Insider-Berichts. Demzufolge soll die Open World des Star Wars-Titels der von No Man's Sky ähneln – was auf den zweiten Blick sehr weitreichende und beeindruckende Konsequenzen hätte.

Star Wars à la No Man's Sky: Mit nahtloser, riesiger Open World?

Darum geht's: Ubisoft arbeitet an einem Open World-Spiel und das wird dementsprechend wohl eine große, offene Welt bieten, die wir frei begehen können. Soweit, so wenig überraschend. Aber jetzt gibt es eine Aussage, die wirklich aufhorchen lässt.

Wenn der Star Wars-Titel nicht nur auf einem Planeten spielen soll, stellt sich die Frage nach den Übergängen und wie die Reise durchs All dargestellt wird. Viele Titel wählen hier Unterbrechungen durch Schnellreise und Ladebildschirm.

So wie bei No Man's Sky? Eines der wenigen Spiele, die einen anderen Weg gehen, stellt No Man's Sky dar. Hier kann nahtlos vom Weltraum auf der Planeten-Oberfläche gelandet werden und umgekehrt. Das könnt ihr zumindest in Ansätzen in diesem Trailer hier sehen:

1:43 No Man's Sky - Launch-Trailer: Was ist in der Mitte?

Sexismus-Probleme bei Ubisoft:

Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Angeblich soll es bei Ubisofts Star Wars-Spiel genauso oder zumindest so ähnlich werden:

"Von dem, was wir bereits wissen, soll das Ubisoft-Star Wars-Spiel ein komplett offenes, nahtloses Universum bieten, ähnlich dem, wie es in No Man's Sky zu finden ist. In dem Spiel werden Spieler*innen in der Lage sein, zwischen Systemen hin- und her zu springen und sich in eine Galaxy versinken lassen können, die bis zum Bersten mit Aktivitäten gefüllt ist."

Woher kommt die Info? Das schreibt Insider-Gaming, die Webseite des Journalisten und Branchen-Insiders Tom Henderson. Die verfügt über viele Quellen und gilt als gut vernetzt, muss aber nicht immer richtig liegen. Ihr solltet das Ganze also mit Vorsicht genießen.

Woher genau die Informationen stammen, wird in diesem Fall hier auch nicht näher erklärt. Eigentlich geht es in dem Bericht nur darum, dass es im Jahr 2023 Neuigkeiten zum Star Wars-Spiel geben dürfte, wie ein offizieller Tweet nahelegt.

Was würdet ihr von einem Open World-Ansatz wie bei No Man's Sky, aber als Star Wars-Spiel halten?