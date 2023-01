Star Wars-Spiel von Ubisoft: Alle bekannten Infos und Gerüchte zum Open World-Titel

Nachdem die Spielerechte für Star Wars nicht mehr exklusiv bei Electronic Arts liegen, sind auch schon einige Spiele in dem Universum bei anderen Studios in Arbeit. Dazu zählt auch ein Open World-Spiel von Massive Entertainment (The Division), einem Studio von Ubisoft (Assassin's Creed, Far Cry). Wir fassen hier alle wichtigen Informationen – Fakten als auch Gerüchte – zu Ubisofts Star Wars-Projekt für euch zusammen.

Hinweis: Dieser Artikel wird fortlaufend gepflegt und mit neuen Inhalten aktualisiert, sobald neue Informationen zum Spiel auftauchen.

Entwicklung

Studios: Das Star Wars-Spiel wird seit 2021 hauptverantwortlich von Ubisofts Studio Massive Entertainment und in Zusammenarbeit mit Disney und Lucasfilm Games entwickelt. Julian Gerighty hat als Director des Projekts das Ruder in der Hand.

Das Star Wars-Spiel wird seit 2021 hauptverantwortlich von Ubisofts Studio Massive Entertainment und in Zusammenarbeit mit Disney und Lucasfilm Games entwickelt. Julian Gerighty hat als Director des Projekts das Ruder in der Hand. Projektname: Bislang gibt es keinen finalen Namen zum Spiel. Auf der offiziellen Webseite wird es bislang nur als “The Star Wars Project” betitelt.

Bislang gibt es keinen finalen Namen zum Spiel. Auf der wird es bislang nur als “The Star Wars Project” betitelt. Engine: Das Spiel setzt auf die Snowdrop Engine, die bereits für Spiele wie The Division 2 verwendet wurde. Auch das kommende Avatar: Frontiers of Pandora wird in der Engine von Massive entwickelt.

Release & Plattformen

Wann erscheint das Star Wars-Spiel? Das steht noch aus. Ubisofts Creative Director Julian Gerighty neckte mit einem “2023 wird für uns groß”-Tweet zwar dieses Jahr, aber wohl nicht als Releasezeitraum. So stellte er via Twitter noch einmal klar: “Um es klarzustellen, ich meinte, dass 2023 für unsere Teams, die unser Spiel entwickeln (an an dem Sie beteiligt sein könnten!) groß sein wird.” Eventuell spielt er damit aber auf eine offizielle Enthüllung mit neuen Infos an?

Währenddessen erwartet der bekannte Insider Tom Henderson, dass das Spiel 2025 erscheinen könnte. Dabei handelt es sich aber nur um ein Gerücht.

Für welche Plattformen kommt es? Sehr wahrscheinlich für PS5, Xbox Series X/S und PC. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft:

Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Setting & Story

Der Star Wars-Titel spielt – oh große Überraschung! – im Star Wars-Universum, setzt also auf die berühmte SciFi-Marke von George Lucas. Ob bekannte Charaktere oder Schauplätze vorkommen, wurde noch nicht gesagt. Auch wissen wir noch nicht, wie sich die Geschichte im Kontext der Filme einordnen lässt. Allerdings scheint Ubisofts CEO Yves Guillemot immerhin angedeutet zu haben, dass uns tatsächlich viel Neues erwarten wird, das gleichzeitig Teil der Star Wars-Lore sein wird:

Neue Welten, Charaktere und Geschichten zu erschaffen, die dauerhaft Teil der Lore werden, ist eine unglaubliche Gelegenheit für uns, und wir freuen uns darüber, dass unser Ubisoft Massive Studio eng mit Lucasfilm Games zusammenarbeiten wird, um ein Star Wars-Abenteuer zu schaffen, das anders sein wird als alles, was bisher gemacht wurde.

Gameplay

Was uns spielerisch erwartet, lässt sich bislang ebenfalls nur vermuten. Ganz sicher ist nur, dass uns ein storybasiertes Open World-Spiel erwartet.

In Stellenausschreibungen finden sich aber einige Hinweise darauf, in welche Richtung es gehen könnte. So scheint es sich um ein Action-Adventure mit Rollenspielelementen wie einem komplexeren Fortschrittsystem zu handeln. Außerdem ist die Rede von "linearer und nicht-linearer Erzählstruktur". Dabei handelt es sich aber nur um vage Annahmen. Mehr zu diesen Gerüchten und was sie bedeuten könnten, lest ihr im folgenden Artikel:

Auch wenn noch viele Fragen offen sind, hat unser GameStar-Kollege Michael Obermeier schon eine Vorstellung davon, was das Star Wars-Spiel seiner Meinung nach bieten sollte. Im folgenden Video stellt er euch sein Konzept vor:

