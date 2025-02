Stardew Valley-Fan quält sich 3 Jahre lang mit den lächerlichen 12 Start-Inventarplätzen herum, bevor er endlich herausfindet, dass man den Rucksack vergrößern kann

Kaum vorstellbar, wie furchtbar es ohne die Rucksack-Upgrades gewesen sein muss, Stardew Valley zu spielen.

Liebe Stardew Valley-Gemeinde, so viel schon einmal vorweg: Ihr müsst euch nicht mit den mickrigen 12 Inventar-Slots begnügen, die ihr zu Beginn des Spiels habt, es gibt zwei Upgrades.

Außerdem könnt ihr mit Hilfe der verbesserten Werkzeuge wie zum Beispiel einer Gießkanne oder der Hacke ab der zweiten Stufe nicht mehr nur ein Feld auf einmal bearbeiten, sondern mehrere. Dafür müsst ihr nur den Knopf gedrückt halten. So, dann kann es ja losgehen.

Stardew Valley-Spieler merkt nach 3 Jahren, dass man das Inventar vergrößern kann und die Community entdeckt noch mehr

Ein Spieler und Fan der Farming-Sim Stardew Valley hat drei Jahre lang keine Inventar-Upgrades gemacht. Dabei gibt es in Pierres Laden einen eigentlich sehr gut sichtbaren Rucksack, der euren Inventarplatz zu Beginn direkt verdoppelt. Ihr könnt ihn später noch einmal um 12 Slots erweitern.

Aber das hat er nicht gesehen: Reddit-User Luna's No. 1 Pancake Eater aka Traditional_Cook9126 hat sich drei "schreckliche Jahre" lang mit dem mickrigen Anfangs-Inventarplatz von nur 12 Slots herumgeärgert. Er habe die ganze Zeit gedacht, dass es irgendwann ein Crafting-Rezept geben müsste, dass das Inventar vergrößert, doch es kam nie.

"Stunden an Hardcore-Gameplay mit limitierten Item-Slots habe ich gelitten. Ich dachte, dass ich eines Tages irgendeine Art von Sack oder Rucksack durch ein Crafting-Rezept bekommen könnte, aber es kam nie – bis zu dem Punkt, an dem ich das Höhlen-Level 120 erreicht habe."

Hier könnt ihr euch den entsprechenden Post dazu ansehen. Die Freude, das Erstaunen und gleichzeitige Entsetzen waren offenbar sehr groß:

Wie kann das sein?

Der Rucksack auf der Ladentheke wurde all die Jahre einfach übersehen. Es gibt zwar ein großes "Sale"-Schild und einen Pfeil, aber das kann natürlich trotzdem mal passieren. Es wirkt zugegebenermaßen auch etwas kurios, dass der Rucksack nicht im normalen Verkaufsmenü von Pierre auftaucht. Andererseits wird natürlich auch ein Brief mit einem Hinweis darauf an euch verschickt.

Lasst euch das eine Lehre sein! Falls ihr also noch nicht wusstet, dass ihr euren Rucksack erweitern und die Inventarplätze vermehren könnt, wisst ihr es jetzt. Ihr müsst euch nicht mit dem zufriedengeben, was ihr habt, da geht noch mehr. Manch einer wünscht sich sogar noch mehr Platz als die drei Mal zwölf Plätze, aber was soll's. Wo wir schon dabei sind: Ihr könnt in den Stardew Valley-Läden auch Dinge verkaufen.

Die Community hilft sich gegenseitig aus: In den Kommentaren häufen sich natürlich einige Scherze. Wer den Schaden hat, muss schließlich nicht für Spott sorgen. Aber es gibt noch einige andere hilfreiche Entdeckungen für Spieler*innen wie zum Beispiel die eingangs erwähnten Werkzeug-Upgrades. Nein, die lassen euch nicht nur weniger Energie verbrauchen, sondern auch mehr Felder auf einmal gießen oder umgraben.

Welche hilfreiche, nützliche oder witzige Entdeckung habt ihr erst ganz spät in Stardew Valley gemacht?