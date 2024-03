Stardew Valley-Schöpfer verrät, dass in Update 1.6 noch wesentlich mehr Inhalte stecken, als bislang bekannt sind

Im Stardew Valley Patch stecken bisher nicht angekündigte Überraschungen.

Inzwischen kennen wir das Release-Datum für das große neue Stardew Valley-Inhalts Patch, Update 1.6 – zumindest auf PC. Und eigentlich dachten wir, wir wissen bereits ziemlich genau, welche Neuerungen uns in dem großen Update erwarten. Schließlich hat Entwickler Eric "Concerned Ape" Barone bereits eine ganze Liste mit Änderungen gepostet. Jetzt hat er jedoch verraten, dass das noch längst nicht alles war.

Stardew Valley 1.6 bringt wohl noch einige Überraschungen

Concerned Ape hat bereits letzten Herbst eine große Übersicht über die Update-Inhalte gepostet, die uns erwarten. Einige der Highlights daraus: neue Feste, mehr Joja-Handlung, weitere Endgame-Inhalte und 100+ zusätzliche Dialogzeilen. In unserer Übersicht findet ihr auch alle weiteren angekündigten Neuerungen:

Außerdem hieß es in der Liste: "neue Geheimnisse und mehr". Das klingt eher nach ein paar Kleinigkeiten, aber eine neue Entwickler-Aussage deutet jetzt darauf hin, dass mehr dahinterstecken könnte.

In einem neuen Interview verrät Barone nämlich, dass er bisher nur einen Teil der Neuerungen angekündigt habe und noch viel mehr in dem Update stecke, als Leute glauben (via polygon.com).

Natürlich kann es sich immer noch um für sich genommen eher kleinere Änderungen handeln, aber dann dürften sie so zahlreich ausfallen, dass in der Summe eine ganz neue Spielerfahrung entsteht. Zumindest, wenn wir der Entwicklereinschätzung Glauben schenken.

Der Vergleich mit den Neuerungen aus 1.5 gibt einen ganz guten Vorgeschmack, wo die Neuerungen ansetzen. Diesbezüglich erklärt der Entwickler nämlich: "Es fokussiert sich mehr auf das Tal und die Kern-Areale des Spiels. Es fügt unterschiedlichen Aspekten des Spiels einfach so viel zu."

Die größte Ergänzung aus Update 1.5 waren die Ingwer-Inseln als komplett neuer Schauplatz. Fans spekulieren zwar schon, ob auch in 1.6 wieder ein neues Eiland steckt, Barones Ansage klingt allerdings nicht wirklich danach.

Stattdessen geht es bestimmt eher um Inhalte wie neue Storylines sowie Funktionen und Features rund um unsere Farm und Pelican Town. Ob im Dorf eventuell neue Areale entstehen oder sich einzelne Bereiche stark verändern, ist schwer absehbar. Das Spa sieht beispielsweise bisher doch sehr trist und langweilig aus. Außerdem passiert hier auch nicht viel, sodass dies ein guter Ansatzpunkt wäre.

Falls ihr euch für Stardew Valley begeistert, könnte euch auch dieses Spiel interessieren:

1:54 Neues Spiel könnte der perfekte Mix aus Hogwarts Legacy und Stardew Valley sein

So oder so dürfte das Vanilla (also ungemoddete) Stardew Valley auch für Kenner*innen mit Version 1.6 noch mal richtig interessant werden. Die erscheint übrigens am 19. März erst mal nur für den PC. Aber keine Sorge: Das Update kommt auch noch für Konsolen und Mobile. Allerdings ist der Release-Termin für diese Plattformen bisher noch nicht bekannt.

Was erwartet ihr von den bisher unangekündigten Änderungen?