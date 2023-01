Stardew Valley-Macher deutet 1.6-Update und damit womöglich neue Inhalte an

Gute Neuigkeiten für Stardew Valley-Fans: Es gibt aktuelle Hinweise darauf, dass wir noch mehr neue Inhalte bekommen könnten. Zumindest hat Entwickler Eric Barone aka Concerned Ape Update 1.6 erwähnt, das sich offenbar in Entwicklung befindet. Was bedeuten könnte, dass uns diverse Neuigkeiten im Spiel erwarten – immerhin hat Update 1.5 eine komplett neue Region und haufenweise neuen Content gebracht. Aber eins nach dem anderen.

Darum geht's: Eric Barone (und mittlerweile auch einige Helfer*innen) arbeiten unermüdlich an Stardew Valley weiter. In einer Reihe von neuen Tweets dreht sich eigentlich alles um das frisch für iOS und Android veröffentlichte 1.5-Update.

Aber nebenbei wird eben auch eine ominöse wie vielversprechende Version 1.6 erwähnt. Zusätzlich gibt es noch ein vielversprechendes "und wer weiß":

"Ein Vorteil dieser Neuauflage der App ist, dass es in Zukunft sehr viel einfacher sein sollte, Mobile upzudaten (für 1.6 und wer weiß ...)"

Was bedeutet das? Erst einmal nichts. Außer: Offenbar befindet sich ein Patch mit der Versionsnummer 1.6 in Arbeit. Nur bleibt natürlich unklar, was der bringt. Es könnte sich dabei lediglich um kleinere Fehler-Beseitigungen wie Bugfixes oder ähnliches handeln.

Andererseits war Update 1.5 gigantisch: Der letzte Patch brachte unzählige neue Inhalte, neue NPCs, Locations, Tiere, Herstellungsmöglichkeiten, Storys, Pflanzen, Quests, Waffen, einen neuen Dungeon, dieses ganz besonders nützliche Item und vieles mehr.

Was alles in der Version steckt, die jetzt auch endlich auf Mobile spielbar ist und wieso sie so cool ist, erfahrt ihr unter anderem hier:

Das macht Hoffnung: Wenn das letzte Update so viel Neues eingeführt hat, könnte das auch bei dem darauffolgenden Patch so sein. Zwischenzeitlich hieß es zwar, Stardew Valley würde vielleicht gar keine neuen Inhalte mehr bekommen, aber auch das wurde dann wieder relativiert.

Wir wissen also schlicht nicht, ob dieses Update 1.6 neue Inhalte einführt. Die Chance besteht aber und allein das reicht natürlich schon aus, um hartgesottenen Stardew Valley-Fans das Herz höher schlagen zu lassen. Mehr Stardew Valley kann eigentlich nur gut sein.

Währenddessen arbeitet Eric Barone aber natürlich auch noch an seinem nächsten Spiel Haunted Chocolatier.

Falls ihr Stardew Valley bisher nur auf iOS oder Android gespielt habt: Viel Spaß mit den neuen Inhalten, es gibt wirklich viele davon. Version 1.5 litt zunächst zwar noch unter einigen technischen Schwierigkeiten, die sollten mittlerweile aber eigentlich alle behoben sein.

Worauf freut ihr euch mehr? Auf Haunted Chocolatier oder auf mögliche neue Inhalte für Stardew Valley?