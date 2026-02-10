Stardew Valley: Beim Wüstenfestival bekommt ihr eine unmögliche Quiz-Frage gestellt, aber die Antwort ist ganz einfach

Wenn ihr beim Gelehrten das Quiz absolviert, werdet ihr über die Frage nach eurer Schrittzahl stolpern, dabei ist das ganz leicht zu lösen.

Maximilian Franke
10.02.2026 | 06:43 Uhr

Diese schwere Frage im Wüsten-Quiz ist gar nicht so knifflig, wie sie scheint. Diese schwere Frage im Wüsten-Quiz ist gar nicht so knifflig, wie sie scheint.

Mit Stardew Valley Update 1.6 ist das Wüstenfestival in Sternentautal gekommen. Die Jahrmarkt-ähnliche Veranstaltung im Frühling bietet eine Reihe an Mini-Spielen, zu denen auch ein Quiz gehört. Eine der möglichen Fragen scheint fast schon unmöglich zu wissen, ist aber eigentlich ganz einfach zu lösen.

Wie viele Schritte hast du gemacht?

Der Gelehrte steht oben rechts in der Ecke und stellt euch vier Fragen. Wenn ihr alle korrekt beantwortet, bekommt ihr 50 Eier als Belohnung. Das abgefragte Wissen hat es aber teilweise ganz schön in sich und eine der scheinbar schwersten Aufgaben lautet: "Wie viele Schritte hast du gemacht?"

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Dahinter steckt keine Fangfrage. Ihr müsst tatsächlich eure korrekte Schrittzahl aus den drei Antwortmöglichkeiten wählen und die richtige Lösung ist daher für alle individuell. Allerdings folgen die Optionen immer demselben Muster.

Die richtige Antwort: Der mittlere Wert ist immer der Korrekte.

Egal wie viele Schritte ihr bisher gelaufen seid, das Spiel berechnet die Antwortmöglichkeiten immer aus eurer tatsächlichen Schrittzahl und gibt euch dann jeweils die Hälfte und das Doppelte als zusätzliche Optionen mit dazu.

Mehr Stardew Valley
Stardew Valley ist noch lange nicht fertig und ConcernedApe macht klar: KI "wird niemals passieren"
von Maximilian Franke
Stardew Valley-Fan pennt beim Spielen ein, sein Charakter macht derweil einen Monat lang die Hölle durch und verliert Ersparnisse
von Samara Summer
ConcernedApe will keinen Stardew-Valley-Film machen und nennt Herr der Ringe als Grund
von Stephan Zielke

“Entschuldige mal??”

Bis heute wundern sich Fans über die scheinbar unlösbare Aufgabe. Kein Wunder! Da hier vollkommen krumme und riesige Zahlen entstehen, ist dieses Detail sehr leicht zu übersehen.

In den entsprechenden Foren stolpern wir in regelmäßigen Abständen über Posts, die mit dem Quiz konfrontiert werden, so auch User astraldrift auf Reddit. Die Verwirrung wird perfekt unterstrichen durch den Text: “Was zur Hölle ist das??

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auch abseits der Schritt-Frage hat es das Quiz des Gelehrten echt in sich, allerdings sind die meisten Aufgaben so gestellt, dass sie theoretisch lösbar sind – zumindest für alle, die wirklich sehr gut aufpassen. Oder wüsstet ihr etwa aus dem Stegreif, wie viel ein Hase kostet oder wo Steinfische gefangen werden können?

Ich auch nicht! Aber keine Sorge, ihr müsst die Antworten auf diese zwei brennenden Fragen nicht bei Google eintippen: Richtig wären hier "8.000 Gold" und in der "Mine auf Level 20" – klar!

Habt ihr das Rätsel der Schrittzahlen von selbst lösen können oder einfach mit Raten euer Glück versucht?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 11 Minuten

Stardew Valley: Beim Wüstenfestival bekommt ihr eine unmögliche Quiz-Frage gestellt, aber die Antwort ist ganz einfach

vor 13 Stunden

Stardew Valley ist noch lange nicht fertig und ConcernedApe macht klar: KI "wird niemals passieren"

vor einem Tag

Stardew Valley-Fan pennt beim Spielen ein, sein Charakter macht derweil einen Monat lang die Hölle durch und verliert Ersparnisse

vor 2 Tagen

ConcernedApe will keinen Stardew-Valley-Film machen und nennt Herr der Ringe als Grund

vor 2 Tagen

In Stardew Valley 1.0 war Großvater ein richtig unfreundlicher Rüpel und Gott sei Dank hat ConcernedApe ihn geändert
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Stardew Valley: Beim Wüstenfestival bekommt ihr eine unmögliche Quiz-Frage gestellt, aber die Antwort ist ganz einfach

vor 15 Minuten

Stardew Valley: Beim Wüstenfestival bekommt ihr eine unmögliche Quiz-Frage gestellt, aber die Antwort ist ganz einfach
Mega-Glückspilz findet im Keller der Mutter eine noch eingeschweißte, rote Pokémon-Edition in perfektem Zustand, die 10.000 Dollar wert sein kann

vor 28 Minuten

Mega-Glückspilz findet im Keller der Mutter eine noch eingeschweißte, rote Pokémon-Edition in perfektem Zustand, die 10.000 Dollar wert sein kann
One Piece: Kapitel 1.173 bereitet die Bühne für den ersten Kampf der Strohhüte mit Imu - aber Ruffy ist nicht dabei

vor einer Stunde

One Piece: Kapitel 1.173 bereitet die Bühne für den ersten Kampf der Strohhüte mit Imu - aber Ruffy ist nicht dabei
Selbst Battlefield wagte sich nicht so weit: Dieser neue Shooter setzt auf 256-km²-Karten, 100 Spieler und keine Mikrotransaktionen

vor 10 Stunden

Selbst Battlefield wagte sich nicht so weit: Dieser neue Shooter setzt auf 256-km²-Karten, 100 Spieler und keine Mikrotransaktionen
mehr anzeigen