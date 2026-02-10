Stardew Valley: Beim Wüstenfestival bekommt ihr eine unmögliche Quiz-Frage gestellt, aber die Antwort ist ganz einfach

Diese schwere Frage im Wüsten-Quiz ist gar nicht so knifflig, wie sie scheint.

Mit Stardew Valley Update 1.6 ist das Wüstenfestival in Sternentautal gekommen. Die Jahrmarkt-ähnliche Veranstaltung im Frühling bietet eine Reihe an Mini-Spielen, zu denen auch ein Quiz gehört. Eine der möglichen Fragen scheint fast schon unmöglich zu wissen, ist aber eigentlich ganz einfach zu lösen.

Wie viele Schritte hast du gemacht?

Der Gelehrte steht oben rechts in der Ecke und stellt euch vier Fragen. Wenn ihr alle korrekt beantwortet, bekommt ihr 50 Eier als Belohnung. Das abgefragte Wissen hat es aber teilweise ganz schön in sich und eine der scheinbar schwersten Aufgaben lautet: "Wie viele Schritte hast du gemacht?"

Dahinter steckt keine Fangfrage. Ihr müsst tatsächlich eure korrekte Schrittzahl aus den drei Antwortmöglichkeiten wählen und die richtige Lösung ist daher für alle individuell. Allerdings folgen die Optionen immer demselben Muster.

Die richtige Antwort: Der mittlere Wert ist immer der Korrekte.

Egal wie viele Schritte ihr bisher gelaufen seid, das Spiel berechnet die Antwortmöglichkeiten immer aus eurer tatsächlichen Schrittzahl und gibt euch dann jeweils die Hälfte und das Doppelte als zusätzliche Optionen mit dazu.

“Entschuldige mal??”

Bis heute wundern sich Fans über die scheinbar unlösbare Aufgabe. Kein Wunder! Da hier vollkommen krumme und riesige Zahlen entstehen, ist dieses Detail sehr leicht zu übersehen.

In den entsprechenden Foren stolpern wir in regelmäßigen Abständen über Posts, die mit dem Quiz konfrontiert werden, so auch User astraldrift auf Reddit. Die Verwirrung wird perfekt unterstrichen durch den Text: “Was zur Hölle ist das??”

Auch abseits der Schritt-Frage hat es das Quiz des Gelehrten echt in sich, allerdings sind die meisten Aufgaben so gestellt, dass sie theoretisch lösbar sind – zumindest für alle, die wirklich sehr gut aufpassen. Oder wüsstet ihr etwa aus dem Stegreif, wie viel ein Hase kostet oder wo Steinfische gefangen werden können?

Ich auch nicht! Aber keine Sorge, ihr müsst die Antworten auf diese zwei brennenden Fragen nicht bei Google eintippen: Richtig wären hier "8.000 Gold" und in der "Mine auf Level 20" – klar!

Habt ihr das Rätsel der Schrittzahlen von selbst lösen können oder einfach mit Raten euer Glück versucht?