Stardew Valley 2: ConcernedApe hält eine Fortsetzung nicht nur für eine tolle Idee, er hat sogar schon daran gearbeitet

Wenn es nach ConcernedApe geht, ist ein Stardew Valley 2 auf jeden Fall drin. Die Frage ist nur wann und wie.

Stardew Valley 2 könnte wahr werden. Wie Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe in einem Interview erzählt, könne er sich eine Fortsetzung nicht nur gut vorstellen, sondern hat in der Vergangenheit sogar schon konkret daran gearbeitet. Aktuell liegt der Fokus allerdings woanders.

Kann sich ConcernedApe Teil 2 vorstellen? Ja, auf jeden Fall!

Mit dem bahnbrechenden Erfolg der Farming Sim hatte Barone vor über 10 Jahren natürlich noch nicht gerechnet. Bis heute arbeitet er an zusätzlichen Inhalten, mittlerweile sogar mit einem kleinen Team. Das muss aber nicht bedeuten, dass Stardew Valley unendlich weiter wächst, denn auch eine Fortsetzung ist durchaus möglich, wie aus einem Gespräch mit IGN hervorgeht.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Auf die Frage, ob er sich ein “Stardew Valley 2” vorstellen könnte, antwortet er klipp und klar: “Ja, könnte ich”. Außerdem führt er den Gedanken noch etwas weiter aus und erklärt, was ihn daran reizt:

“Tatsächlich würde ich es sogar richtig gut finden, weil es einfach Spaß machen würde an ganz neuen Charakteren und einer komplett neuen Welt zu arbeiten. Vielleicht würde ich es schaffen die ursprüngliche Energie einzufangen, die ich 2012 hatte, als ich mit Stardew Valley angefangen habe.”

Sowohl für ihn, als auch für sein Team, wären die vielen Möglichkeiten, die sich aus einer Fortsetzung ergeben, eine tolle Sache, führt er weiter aus. Ganz so einfach ist es allerdings nicht, “weil die Leute so verbunden mit Pelican Town und den Bewohnern sind. Ich habe etwas Angst davor, dass sie von neuen Charakteren abgeschreckt werden”.

Auch die zweite Herangehensweise, eine Fortsetzung mit den bekannten Figuren aus Pelican Town, habe er bereits im Sinn gehabt. So richtig warm geworden scheint Barone mit dem Gedanken aber nicht zu sein.

Außerdem verrät er, dass er sogar schon an einem Stardew Valley 2 gearbeitet hat. Wie weit fortgeschritten das Projekt war, ist nicht klar. Allerdings hat er die Arbeit zugunsten seines komplett neuen Titels Haunted Chocolatier abgebrochen. Das wiederum “ist ein etwas anderes Spiel, also, wir werden sehen.”

Wie wahrscheinlich ist ein Stardew Valley 2?

Gemessen am hohen Enthusiasmus, den Barone hier zeigt, ist eine Fortsetzung durchaus irgendwann denkbar. Die Betonung liegt allerdings ganz klar auf dem “irgendwann”. In den nächsten Jahren steht nämlich nicht nur Haunted Chocolatier an, sondern vermutlich auch weitere Stardew Valley-Updates.

Später im Interview heißt es auf die Frage, wie Stardew Valley in 10 Jahren aussehen könnte: “In 10 Jahren wir es ein paar mehr Updates geben, die das Spiel noch mehr zu dem machen, was es sein sollte”. Offenbar wird Patch 1.7 also nicht der Letzte bleiben.

Mit jedem Update möchte der Indie-Dev Stardew Valley näher an seine “ultimative Form” heranbringen. Gleichzeitig sei ihm aber auch bewusst, dass das Spiel nicht zu “überladen” werden dürfe. “An irgendeinem Punkt könnte es tatsächlich zu viel werden”, stellt er an einer anderen Stelle im Gespräch fest.

Bevor dieser Punkt erreicht ist, wäre eine Fortsetzung durchaus eine logische Schlussfolgerung, um mehr mit der Welt von Stardew Valley zu arbeiten, aber trotzdem von einem neuen Anfang zu profitieren.

Falls es dazu kommen sollte, reden wir hier aber womöglich von Jahrzehnten, die wir noch warten müssen. Das macht aber auch nichts, denn dank der kommenden Updates und Haunted Chocolatier ist ja trotzdem genug ConcernedApe für alle da.

Was denkt ihr: Hättet ihr gerne ein Stardew Valley 2 oder soll ConcernedApe lieber das Original immer weiter ausbauen?