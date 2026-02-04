Stardew Valley-Schöpfer verrät, dass es noch ein Geheimnis gibt, das bislang niemand gefunden hat – und teast sogar an, wo ihr suchen solltet

Stardew Valley steckt voller Geheimnisse, aber eins wurde bisher wohl noch nicht entdeckt.

Seit 10 Jahren könnt ihr jetzt schon nach Herzenslust in Stardew Valley einen Bauernhof betreiben. In dieser Zeit sind unzählige Neuerungen ins Spiel gekommen, unter anderem natürlich auch diverse Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Aber eines davon wurde immer noch nicht gefunden.

Das immer noch unentdeckte Stardew Valley-Geheimnis hat einen großen Haken

Stardew Valley-Entwickler Eric Barone aka Concerned Ape hat schon in der Vergangenheit erwähnt, dass es da noch eine Sache im Spiel gibt, die bisher wohl niemand entdecken konnte. In einem IGN-Interview anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Spiels bestätigt der Schöpfer des Farming-Spiels das jetzt noch einmal.

0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Autoplay

Japp, da gibt es wohl immer noch dieses eine Geheimnis, das bisher niemand gefunden hat. Eric Barone glaubt selbst allerdings auch nicht mehr daran, dass es jemals irgendwann noch entdeckt wird. Er denke darüber nach, ob er es jemals selbst enthüllen soll, aber es gebe ein kleines Problem bei der ganzen Sache:

"Da ist immer noch ein Geheimnis, das nie jemand gefunden hat. Ich denke auch nicht, dass sie es finden werden. Vielleicht enthülle ich es eines Tages, aber das Problem mit dem Geheimnis ist, dass es im Grunde eine geheime Nachricht ist, die sich im Spiel befindet und etwas enthüllt, das tatsächlich gar nicht mehr wahr ist."

Eric Barone denkt daraufhin laut darüber nach, ob er direkt verraten soll, um was es dabei ging, entscheidet sich dann aber dagegen:

"Alles, was ich sage, ist, dass es eine geheime Nachricht war, die tatsächlich etwas ankündigt, bei dem ich mich umentschieden habe. Diese Sache stimmt also gar nicht mehr, aber es ist immer noch im Spiel. Ich weiß nicht, ob das jemals irgendwer entdecken wird, weil es so versteckt ist."

IGN bohrt daraufhin noch etwas weiter nach, Eric Barone lässt sich aber keine handfesten Hinweise darauf entlocken, wo wir nach diesem Geheimnis suchen könnten. Er gibt allerdings noch zu Protokoll, dass sich die geheime Nachricht nicht im Code des Spiels versteckt:

"Es gibt bestimmte Arten, etwas zu verstecken, so dass es nicht durch Datamining gefunden werden kann. Wenn du etwas im Code versteckst, wird es alles gefunden, weil die Leute den Code decompilen und sich alles anschauen. Wenn man aber zum Beispiel etwas in der Kunst versteckt oder so, wenn es eine geheime Nachricht ist, die irgendwie im Artwork versteckt ist, dann können sie die Leute nicht so einfach entdecken. Sie müssen es sehen."

Das klingt natürlich extrem nebulös, mysteriös und äußerst faszinierend.

Wenn ihr nicht nach dem letzten Stardew Valley-Geheimnis suchen wollt, gibt es trotzdem gute Gründe, die Farming Sim anzuwerfen. Irgendwann in Bälde sollen mit Update 1.7 noch einmal jede Menge neue Inhalte ins Spiel kommen. Ansonsten arbeitet Concerned Ape aber natürlich auch immer noch weiter an Haunted Chocolatier, seinem Nachfolge-Projekt zu Stardew Valley.

Was haltet ihr von den Aussagen? Was vermutet ihr hinter diesem letzten Geheimnis des Spiels?