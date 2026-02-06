ARC Raiders senkt Anforderungen für zweite Expedition: Alle Infos, Belohnungen und Änderungen

Ende Februar öffnet in ARC Raiders das Fenster für die zweite Expedition. Entwickler Embark hat endlich alle Infos und Neuerungen verraten, die wir einmal für euch zusammenfassen.
Embark zeigt Erbarmen: Endlich weniger Grind
Was sind die Expeditionen? Die Expeditionen sind die wohl wichtigsten Endgame-Inhalte von ARC Raiders und gleichzeitig eine Einladung für alle Viel-Spieler*innen, einen frischen Neustart zu wagen.
Über mehrere Stufen hinweg müssen die Raider große Mengen an Ressourcen sammeln, um einen "Wohnwagen" zu bauen. Wenn das Fenster dann geöffnet wird, kann die aktuelle Spielfigur auf Expedition geschickt werden.
Hinterher wird der Fortschritt dann größtenteils zurückgesetzt, sodass man den Anfangsgrind noch einmal erleben kann und wieder Aufgaben hat. Zudem gibt es ein paar kosmetische und spielrelevante Belohnungen.
Das ist neu in der zweiten Expedition
Embark hat in einem Blog-Post alle Neuerungen und Belohnungen vorgestellt. Das nächste Fenster öffnet sich demnach am 25. Februar und wird am 1. März wieder geschlossen.
Die wohl wichtigste Nachricht für alle Fans ist, dass der Preis für die Extra-Skillpunkte reduziert wurde. Zur Erinnerung: Wer eine Expedition abschließt, kann bis zu fünf Skillpunkte für den nächsten Raider verdienen, muss dafür aber den eigenen Inventarwert maximieren.
Bei der ersten Expedition "kostete" jeder Skillpunkt eine Million Credits, maximal konnten fünf Punkte verdient werden. Bei der zweiten Expedition wurde dieser Wert nun auf 600.000 Credits reduziert. Statt 5 Millionen muss man also insgesamt "nur" noch 3 Millionen Credits sammeln.
Cool ist zudem, dass alle Spieler*innen, die an der ersten Expedition teilgenommen haben, aber nicht alle Extra-Skillpunkte erspielen konnten, diese nun nachholen können. Jeder nicht verdiente Skillpunkt kostet dabei "nur" 300.000 Credits. Zuvor müssen aber die regulären fünf Skillpunkte verdient werden.
Die Belohnungen
Während sich die Belohnungen für die erstmalige Teilnahme an der Expedition nicht verändert haben, ist jetzt auch klar, was es für alle gibt, die zum zweiten Mal teilnehmen:
- Mehr Optionen für das Patchwork-Outfit
- Kosmetische Items für Scrappy den Hahn
- Expedition Indicator Icon
- 24 Gratis-Inventarplätze
- 10 Prozent XP-Boost
- 12 Prozent Scrappy-Boost
- 70 Prozent Rabatt auf Reparaturen
Gerade die Boosts dürften dabei den Grind weiter verkürzen und ein attraktiver Anreiz für viele Spieler*innen darstellen. Zudem wachsen die Boni mit jeder weiteren Expedition, wenn wohl auch nicht unendlich.
Was haltet ihr von den Neuerungen? Werdet ihr an der Expedition teilnehmen und wird es eure erste oder eure zweite?
