Stardew Valley 1.6 ist da: Diese 8 Tipps erleichtern euch den Neu- und Wiedereinstieg

Mit diesen Tipps fällt euch der Einstieg in die Farm Sim gleich leichter.

Update 1.6 bietet euch jetzt einen richtig guten Grund, wieder mit Stardew Valley anzufangen – oder vielleicht sogar zum ersten Mal in die beliebte Farm Sim abzutauchen. So oder so bekommt ihr zu Spielbeginn eine verwilderte Farm vorgesetzt und müsst so ziemlich bei Null anfangen .

Mit dem Update gilt das allerings nur noch bedingt, da euch eine wichtige Hoftyp-Ergänzung euch anfangs gleich mal etwas schenkt, was früher noch kostete. Wir verraten euch, was damit gemeint ist und haben noch mehr Tipps zusammengetragen, mit denen ihr schnell erfolgreiche Farmer*innen werdet.

1. Das beste Farm Layout: die neue Einsteigerfarm

Zu Beginn eures Farm-Abenteuers müsst ihr zunächst einen Hoftyp wählen der darüber bestimmt, in welcher Umgebung sich euer Zuhause befindet. Bisher war der Standard-Hof die beste Wahl für Neulinge oder Personen, die es sich leicht machen wollten. Sie bringt viel Farmland mit und eignet sich daher besonders gut für die Bauernhof-Arbeit.

Mit Update 1.6 werden die Karten aber neu gemischt. In einem Post auf X (ehemals Twitter) hat Entwickler Concerned Ape den neuen Farmtyp vorgestellt, die "Meadowlands Farm" (auf Deutsch in etwa: Wiesenland Farm). Die bringt gleich zu Beginn zwei Hühnchen und den passenden Stall mit.

Damit habt ihr schon mal eine gute Basis, um Geld zu verdienen. Außerdem gibt es auf der Farm besonderes blaues Gras, das Tiere lieben.

2. Konzentriert euch erst mal auf die Feldarbeit

Am Anfang können die Möglichkeiten im Spiel gerade für Neulinge überwältigend sein. Es gibt so viel zu erkunden und so viele Personen, mit denen ihr reden könnt – und niemand schreibt euch vor, was ihr zuerst zu tun habt.

Wir empfehlen, euch anfangs auf die Feldarbeit zu fokussieren. Sorgt zunächst dafür, dass ihr genug Nutzpflanzen anbaut und sie regelmäßig gießt und erntet, um ein finanzielles Polster zu schaffen. Samen erhaltet ihr in Pierres Gemischtwarenladen (Öffnungszeiten: 9:00 bis 17:00 Uhr, Mittwoch Ruhetag) oder beim Joja-Markt (Öffnungszeiten: 9:00 bis 23:00 Uhr).

Außerdem solltet ihr Vogelscheuchen bauen und bei den Feldern platzieren, damit euch Krähen nicht die Samen wegfressen.

3. Gute Kisten-Organistation ist alles – und wird mit 1.6 leichter

Weil das Inventar begrenzt ist, müsst ihr euch schon früh im Spiel mit Kisten behelfen. Ihr werdet merken, dass sich in ihnen sehr schnell viele Dinge ansammeln, darum ist es essenziell, von Anfang an Ordnung zu halten.

Unsere Empfehlung: Baut immer ausreichend Kisten und sucht euch den passenden Ort auf eurer Farm auf, um sie aufzustellen. Ihr könnt entweder alle nebeneinander an einer zentralen Stelle platzieren oder beispielsweise Boxen für tierische Erzeugnisse bei den Ställen und solche für Kleidung beim Haus.

Nutzt ihr eine Kiste nur für eine Art von Gegenständen (also: die Samenkiste, die Gemüsekiste, die Waffen- und Klamottenkiste), findet ihr euch deutlich leichter zurecht. Übrigens könnt ihr die Boxen auch unterschiedlich einfärben, damit ihr sie einfacher auseinanderhalten könnt – dass sie dann auch noch schick aussehen, ist ein schöner Nebeneffekt.

Mit 1.6 kommt jetzt sogar ein neuer Kistentyp dazu, in den endlich mehr reinpasst!

Hebt Dinge auf

Kleiner Zusatztipp: Packt nicht immer gleich all eure Produkte in die Versandkiste, sondern baut einen kleinen Vorrat unterschiedlicher Dinge auf, da ihr diese später für Geschenke, Feste oder andere Zwecke brauchen könntet. Es lohnt sich vor allem, Feldfrüchte in guter Qualität in Kisten aufzubewahren, statt sie gleich zu versenden.

4. Verbessert eure Werkzeuge

Es kann verlockend sein, Werkzeuge wie die Gießkanne oder die Axt erst mal unverbessert zu lassen. Schließlich kostet die Aufwertung Ressourcen und Geld und die Tools erfüllen auch ohne Upgrade ihren Zweck. Aber ihr seid viel schneller bei der Arbeit, wenn ihr euch die Upgrades leistet. Gerade bei der Spitzhacke und Axt sind die Verbesserungen wichtig, um wertvollere Materialien abbauen zu können.

5. Setzt möglichst schnell auf Automatisierung

Die Farmarbeit kostet Zeit und Energie (Ausdauer), also solltet ihr versuchen, möglichst schnell an Geräte zu kommen, die euch das Leben erleichtern.

Das Wichtigste sind die Sprinkler. Den gewöhnlichen Sprinkler schaltet ihr mit Hofarbeit Stufe 2 frei. Er kann vier Felder bewässern und kostet beim Craften 1 Kupfer- und 1 Eisenbarren. Sammelt die entsprechenden Materialien und stellt mit dem Schmelzofen die Barren her. Legt eure Felder gleich passend zum Sprinkler-Muster an.

Später könnt ihr dann auch bessere Sprinkler oder einen Auto-Streichler für eure Tiere bekommen.

6. Vernachlässigt die Mine nicht

Wann immer euch die Farmarbeit Zeit lässt, solltet ihr in der Mine nach wichtigen Ressourcen suchen. Regentage eignen sich dafür besonders gut, weil ihr dann eure Pflanzen nicht gießen müsst und keine Zeit und Energie verliert. Zudem seid ihr erfolgreicher, wenn euch der Wahrsager im TV-Programm Glück vorausgesagt hat.

Gute Vorbereitung ist das A und O. Neben einer Waffe habt ihr am besten einen oder mehrere Snacks dabei, um eure Energie wieder aufzufüllen. Außerdem rentieren sich Bomben, die gleich mehrere Steinbrocken gleichzeitig zerstören können. Kirschbomben könnt ihr aus 4 Kupfererz und 1 Kohle herstellen, Bomben aus 4 Eisenerz und 1 Kohle.

7. Besucht das Gemeinschaftszentrum und wählt eure Route

Das ist das Gemeinschaftszentrum.

Ein wichtiger Ort in Pelican Town sieht anfangs erst ziemlich mitgenommen aus: das Gemeinschaftszentrum mit der großen Uhr über der Tür. Geht an einem sonnigen Tag nach dem 5. Frühling zwischen 8:50 Uhr und 11:50 Uhr in die Stadt. Dann stolpert ihr in die Zwischensequenz, nach der ihr es betreten könnt.

Wollt ihr das Zentrum wieder für die Stadt nutzbar machen, dann müsst ihr dafür eine ganze Menge Gegenstände liefern. Für einzelne "Bündel" (also Sammlungen) dieser Items gibt es jeweils Belohnungen. Habt ihr vor, alle zu komplettieren, solltet ihr direkt anfangen, Gegenstände dafür zurückzulegen, da manche nur saisonal verfügbar sind.

Am besten macht ihr euch Notizen oder schaut regelmäßig auf der Wiki-Seite vorbei.

Das ist wichtig in Version 1.6

Ihr müsst euch allerdings nicht dafür entscheiden, das Gemeinschaftszentrum wieder flott zu machen. Stattdessen könnt ihr auch den Joja-Markt unterstützen. Für diese alternative Route gibt es jetzt mit dem Update sogar neue Endgame-Inhalte. Habt ihr also schon mal Bündel gesammelt, ist das jetzt vielleicht die spannendere Alternative.

8. Schaut Fernsehsendungen

Vor der Glotze sitzen als wichtige Beschäftigung für Farmer*innen? In Stardew Valley auf jeden Fall! Die TV-Sendungen sind nicht nur als Zeitvertreib gedacht, sondern bringen spielerische Vorteile. Diese vier Sendungen gibt es:

Wetterbericht: verrät euch, wie das Wetter am nächsten Tag wird, was nützlich für eure Planung ist, zum Beispiel, falls ihr die Minenarbeit für einen Regentag aufspart.

verrät euch, wie das Wetter am nächsten Tag wird, was nützlich für eure Planung ist, zum Beispiel, falls ihr die Minenarbeit für einen Regentag aufspart. Wahrsager: verrät euch, wie viel Glück ihr haben werdet. Mehr Glück bedeutet unter anderem, dass ihr mehr Ressourcen in der Mine findet oder leichter auf Leitern stoßt.

verrät euch, wie viel Glück ihr haben werdet. Mehr Glück bedeutet unter anderem, dass ihr mehr Ressourcen in der Mine findet oder leichter auf Leitern stoßt. Die Königin der Soßen: bringt euch neue Kochrezepte bei.

bringt euch neue Kochrezepte bei. Leben vom Land: gibt euch allgemeine Tipps für das Landleben.

Stardew Valley Update 1.6 könnt ihr auch auf einem alten Spielstand zocken, auf dem ihr schon ordentlich Stunden auf der Uhr habt. Entwickler Eric Barone empfiehlt euch aber, noch mal neu anzufangen, damit ihr alle Änderungen im Kontext erlebt. Gerade mit Blick auf den ganz neuen Hoftyp ergibt das natürlich Sinn. Das Update ist am 19. März zunächst nur für den PC erschienen.

Habt ihr noch weitere gute Tipps für Leute, die jetzt nach längerer Zeit wieder mit einer neuen Farm starten oder vielleicht sogar zum ersten Mal reinschauen?