Gratis auf PS5, PC und Xbox: Eine der beliebtesten Stardew Valley-Alternativen bekommt ihr gerade geschenkt - aber ihr habt nur wenige Tage Zeit

In dieser Sim beackern wir keine gewöhnliche Farm.

Gestern fand mit der iii-Initiative eines der größten Indie-Showcases statt, für das sich Entwicklerteams und Publisher regelmäßig zusammentun, um ihre neuen Titel zu präsentieren. Bei diesem Event wurde das Sequel zu einer richtig beliebten Stardew Valley-Alternative angekündigt, nämlich Graveyard Keeper 2. Gleichzeitig bekommt ihr den ersten Teil jetzt für kurze Zeit geschenkt.

Spiel: Graveyard Keeper

kostenlos bis: 13. April 2026

13. April 2026 kostenlos auf: PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5

3:28 Graveyard Keeper - Trailer: Die Friedhof-Antwort auf Stardew Valley ist jetzt da - Trailer: Die Friedhof-Antwort auf Stardew Valley ist jetzt da

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Das ist das Besondere an Graveyard Keeper

Auf den ersten Blick erinnert Graveyard Keeper mit seiner Pixelgrafik, niedlichen Häuschen und Feldern natürlich direkt an die gängigen Farm-Sims, aber das große Alleinstellungsmerkmal steckt schon in Namen: Statt eines Bauernhofs managt ihr hier einen mittelalterlichen Friedhof.

Um den am Leben ... äh am Laufen zu halten, sammelt ihr unter anderem Ressourcen und craftet Items. Die findet ihr aber nicht nur in Wiesen und auf Wäldern, sondern gewinnt sie auch, wenn ihr zum Beispiel Leichen zermahlt. Ja, richtig gelesen. Graveyard Keeper sieht zwar gemütlich aus, ihr solltet euch aber auf richtig bösen schwarzen Humor einstellen.

In der ungewöhnlichen Sim müsst ihr regelmäßig entscheiden, wo ihr eure moralischen Grenzen ziehen wollt, und wie weit ihr dafür geht, aus der letzten Ruhestätte ein lukratives Business zu machen.

Beispielsweise habt ihr die Möglichkeit, selbst dafür zu sorgen, dass es noch einige Dorfbewohner*innen mehr zu beerdigen gibt. Zutaten für Gifttränke findet ihr unter anderem in unheimlichen Dungeons.

Viele spannende Ankündigungen aus dem Showcase, samt weiterer Stardew Valley- und einer Pokémon-Alternative findet ihr in diesem Artikel:

Für wen ist Graveyard Keeper was und für wen nicht?

Zu Release kam die schräge Sim bei der Kritik zunächst mal etwas durchwachsen an und konnte nur eine 69 auf Metacritic erreichen. Das Entwicklerteam hat aber über die Zeit noch am Spiel gefeilt und unter anderem DLCs veröffentlicht, die allerdings in der jetzt kostenlosen Basis-Version nicht enthalten sind.

In der Cozy-Community hat sich Graveyard Keeper jedoch zu einer sehr beliebten Stardew Valley-Alternative gemausert. Die Steam-Bewertungen fallen zu 86% positiv aus, deutsche Fans geben sogar zu 92% positive Bewertungen ab. Spielende schätzen den motivierenden Gameplay-Loop, die fiesen Entscheidungen und die sehr hübsche, detaillierte Pixelgrafik.

Ob euch das Spiel taugt, könnt ihr jetzt ja einfach gratis ausprobieren. Habt ihr aber Lust auf ein süßes, herzerwärmendes Cozy Game, dann seid ihr mit dem Titel natürlich nicht gut beraten.

Sind düsterer Humor, Tod und Mord keine Themen, mit denen ihr gerade konfrontiert werden möchtet, empfehlen wir euch, lieber die Finger von der morbiden Sim zu lassen. Braucht ihr es ganz unverfänglich knuffig, dann seid ihr beispielsweise mit der Story of Seasons-Reihe weitaus besser beraten.

Kennt ihr Graveyard Keeper bereits oder schnappt ihr euch das Spiel jetzt direkt mal umsonst? Oder ist die Thematik eher nicht so euer Ding?