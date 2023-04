Farmen, angeln und Mord! In dieser Stardew Valley-Alternative geht ein Killer um

In dieser Stardew Valley Alternative kommen nicht nur Samen unter die Erde.

Bei Stardew Valley denken die meisten an Kürbisse und Getreide, ein Pferd, dem wir lustige Hüte aufsetzen können und die knuffigen Knubbels aus dem Gemeindezentrum. Oder vielleicht auch an Crime? Immerhin gibt es auf gängigen Mod-Portalen die Möglichkeit, Verbrechen in der Farm Sim möglich zu machen.

Ein kommende Stardew Valley-Alternative geht gleich noch einen Schritt weiter und lässt einen Killer in unserem beschaulichen Dorf wüten... neben Kürbissen, Getreide und so weiter, versteht sich.

Mörderische Farm Sim

Grave Seasons soll eine Mischung aus Farm Sim und Detektivspiel werden, das ein wenig an das bekannte Social Deduction-Spiel Werwolf und Co. erinnert. Immer, wenn wir Grave Seasons starten, wird nämlich eine Person aus der scheinbar braven Dorfgemeinde zu Mörderin oder Mörder.

Um zu verhindern, dass unsere Nachbarschaft zehn Fuß tief im Gemüsebeet landet, müssen wir herausfinden, wer im Dorf eine dunkle Seite hat. Da zum klassischen Sim-Landleben auch Romanzen gehören, kann es außerdem geschehen, dass wir dem Killer versehentlich ziemlich nahekommen. Gruselig!

Das Entwicklerteam hat einige Screenshots auf Twitter geteilt:

Wie genau das Ganze abläuft, ob wir Hinweise verfolgen wie Sherlock Holmes und Beschuldigungen vornehmen, ist noch nicht bekannt. Erste Screenshots zeigen aber zumindest schon mal unser Tagebuch, in dem wir die gernretypischen Herzchen sehen, die wir erhalten, wenn wir mit Personen sprechen oder ihnen Geschenke machen, um unsere Beziehungen auszubauen.

Aber der Eintrag zum Bürgermeister ist ausgebleicht und durchgestrichen, da dieser offensichtlich das Zeitliche gesegne hat. Daneben steht: "Unfall?" Nun ja, ganz bestimmt... nicht! Grave Seasons wird höchstwahrscheinlich mit jeder Menge schwarzem Humor daherkommen.

Das Ganze erinnert auch ein wenig an "That Evil Farming Game", die Internet-Story, bei der sich Reddit-User auf eine verzweifelte Suche nach einem (angeblich) verschollenen Farm Spiel machten, in dem die Hauptfigur seine Ehefrau umbringt.

Wann Grave Seasons erscheint und auf welchen Plattformen es herauskommt, ist leider noch unklar. Da es bisher weder Trailer noch eine Steam-Seite gibt, dürfte die Entwicklung noch nicht allzu weit fortgeschritten sein.

Ihr könnt allerdings dem Entwicklerteam Perfect Garbage auf Twitter folgen, um Updates zu erhalten. Eine Stardew Valley-Alternative, die uns in den ersten 10 Stunden Spielzeit richtig begeistert hat, findet ihr im Link oben.

Wie klingt das Konzept für euch? Findet ihr, Mord und Bauernhof Sim passen gut zusammen?