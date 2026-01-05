Zwei Stardew Valley-Fans verkleiden sich für einen Besuch der Konzert-Tour, aber unterwegs geht der Autobatterie der Saft aus und sie schaffen's fast nicht mehr hin

Ein Stardew Valley-Fan berichtet von der ganz besonderen Konzert-Erfahrung während der offiziellen Soundtrack-Tour "Symphony of Seasons" und es ist herzerwärmend.

Samara Summer
05.01.2026 | 11:50 Uhr

Sind die beiden nicht super in ihren Rollen? (Bildquelle: Reddit: https:www.reddit.comrStardewValleycomments1o8g86qwent_to_symphony_of_seasons_as_linus) Sind die beiden nicht super in ihren Rollen? (Bildquelle: Reddit: https://www.reddit.com/r/StardewValley/comments/1o8g86q/went_to_symphony_of_seasons_as_linus/)

Die kleine Story vom Konzertbesuch dieser zwei Stardew Valley-Fans fanden wir einfach so süß und wholesome, dass wir sie mit euch teilen wollten. Zudem konnten wir uns prima in die Lage der beiden versetzen und haben uns gefreut, dass trotz streikender Autobatterie doch noch alles glattging.

Linus und Emily hatten Glück im Unglück

Die Geschichte und das Bild teilt Reddit-User Right_Mountain1932, der sich für das offizielle Soundtrack-Konzert in Detroit mit Perücke, Bart und Blättertracht in Schale geschmissen hat. Seine Begleitung trägt in Anlehnung an Emily ein rotes Kleid zu blauer Farbe im Haar. Die Vorfreude ist ihnen deutlich anzusehen, aber fast wäre der ganze Ausflug schiefgegangen.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Wie Right_Mountain1932 berichtet, haben die beiden einen kleinen Essensstopp auf dem Weg zum Konzert eingelegt, nach dem es eine böse Überraschung gab: Die Autobatterie wollte nämlich nicht mehr anspringen. Glücklicherweise haben die beiden es dann aber doch noch geschafft, sie rechtzeitig zu überbrücken und die Location gerade noch bei Torschluss erreicht.

Da hatten die beiden wirklich Glück, denn die Erfahrung beschreibt der Fan in überschwänglichen Worten:

Das Orchester hat einen fantastischen Job gemacht! Danke an alle, die an dem Konzert gearbeitet haben, es war ein wahr gewordener Traum!

Der Fan berichtet außerdem, dass es bei der Show viele großartige Kostüme gegeben habe. Eine Person sei sogar mit der Müllmütze gekommen. Zudem verrät Right_Mountain1932, er habe seine Begleitung immer freudig mit dem Ellbogen angestupst, wenn Emily auf der Leinwand zu sehen war.

Der Fan hat die freundliche und modebegeisterte Bewohnerin beim ersten Spieldurchlauf geheiratet, seine Begleitung hat aktuell dasselbe vor.

Wir und die Community freuen uns mit den beiden

Vielleicht werden bei dieser Geschichte auch bei euch Erinnerungen wach. Ich jedenfalls musste sofort daran denken, wie ich damals mit meinem klapprigen ersten Auto zum Konzert einer meiner liebsten Bands getuckert bin und ebenfalls fast nicht angekommen wäre, weil die Karre regelmäßig überhitzt ist und ich immer wieder Zwischenstopps einlegen musste (bitte nicht nachmachen, lieber direkt in die Werkstatt oder den Service rufen).

Aber nicht nur wir freuen uns: Der knuffige Post hat auch auf Reddit Upvotes im fünfstelligen Bereich gesammelt. In den Kommentaren äußern sich viele andere User wie RomanticBeyondBelief mit: "Das hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, danke."

Habt ihr ähnliche Geschichten zu berichten von Konzerten oder Events, die ihr als Fan besucht habt und bei denen womöglich ebenfalls fast was schiefgegangen wäre?

Zwei Stardew Valley-Fans verkleiden sich für einen Besuch der Konzert-Tour, aber unterwegs geht der Autobatterie der Saft aus und sie schaffen's fast nicht mehr hin

