Live

Stardew Valley feiert heute 10. Geburtstag: Alle Enthüllungen zu Update 1.7 im Live-Ticker

Zum zehnjährigen Gebrutstag von Stardew Valley hat ConcernedApe heute ein Video und Enthüllungen zu Update 1.7 im Gepäck. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Samara Summer
26.02.2026 | 08:00 Uhr

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Heute gibt es für uns wieder die perfekte Gelegenheit, um festzustellen, wie alt wir geworden sind: Denn vor genau zehn Jahren ist Stardew Valley erschienen. Zur Feier des runden Geburtstags hat ConcernedApe auch gleich neue Enthüllungen und ein ganz besonderes Video im Gepäck. Wir erfahren heute, welche zwei neuen Romance Optionen in Update 1.7 stecken. Seid mit uns live im Ticker dabei!

Mittwoch, 25.02.2025

8:00 Uhr

Guten Morgen und Happy Birthday, Stardew Valley! ConcernedApe dürfte aktuell vermutlich noch in den Federn liegen. Um 20 Uhr erscheint sein Geburtstagsvideo samt großem Reveal. Wir verfolgen aber bereits vorher, was sich möglicherweise bei ihm und in der Community tut.

Das erwartet uns heute zum 10. Stardew Valley-Geburtstag

Eric "ConcernedApe" Barone werkelt aktuell an einem weiteren großen Inhalts-Update für die Farm Sim. Was alles in Version 1.7 steckt, wissen wir im Detail bisher zwar noch nicht, aber eine Sache ist schon klar: Zwei neue Heirats-Kandidat*innen sind mit von der Partie.

Stardew Valley 1.7: Wer sind die neuen Romanzen? ConcernedApe hat vielleicht selbst schon vor 9 Monaten die Antwort verraten
von Maximilian Franke
Stardew Valley 1.7: Wer sind die neuen Romanzen? ConcernedApe hat vielleicht selbst schon vor 9 Monaten die Antwort verraten

Es dürfte sich nicht um neue Figuren handeln und im oben verlinkten Artikel äußern wir sogar schon eine Vermutung, wer es stattdessen sein könnte. Barone hat sich nämlich bereits zu einem früheren Zeitpunkt Gedanken über das Thema gemacht.

Das steckt außerdem im Video: Im Geburtstags-Video wird es außerdem einen Rückblick auf Vergangenes geben, also beispielsweise auf frühere Builds des Spieles. Wir rechnen dabei mit einigen spannenden Details und/oder Anekdoten.

Zudem hat der Stardew Valley-Schöpfer noch eine besondere Nachricht an die Fans im Gepäck. Möglich wäre natürlich auch, dass er heute bereits früher etwas via X ausplaudert. Wir sind jedenfalls gespannt.

Und wie geht es euch? Welche Neuigkeit würde euch heute besonders freuen und wann seid ihr zum ersten Mal ins Sterntautal gereist?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 39 Minuten

Stardew Valley feiert heute 10. Geburtstag: Alle Enthüllungen zu Update 1.7 im Live-Ticker

vor 3 Tagen

61-jährige Zocker-Mum spielt über 1300 Stunden Stardew Valley, hat mittlerweile einen ganzen Stapel voller handgeschriebener Notizen

vor 5 Tagen

Stardew Valleys Bürgermeister und Marnie haben ein Geheimnis, aber alle wissen es längst und denken sich: "Sagt's doch einfach!"

vor 6 Tagen

Stardew Valley-Fan bringt seine Spitzhacke zum Verbessern und ein Stein blockiert prompt einen wichtigen Weg - Die Community hat einen witzigen Tipp

vor 6 Tagen

Stardew Valley - Nintendo Switch 2-Edition: ConcernedApe gibt endlich Update zum Release des Upgrades in Deutschland
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Stardew Valley feiert heute 10. Geburtstag: Alle Enthüllungen zu Update 1.7 im Live-Ticker

vor 42 Minuten

Stardew Valley feiert heute 10. Geburtstag: Alle Enthüllungen zu Update 1.7 im Live-Ticker
1000 Filme im Angebot: Riesiger Amazon-Sale gestartet – Das sind die 10 Top-Deals!

vor einer Stunde

1000 Filme im Angebot: Riesiger Amazon-Sale gestartet – Das sind die 10 Top-Deals!
Resident Evil Requiem auf Metacritic: Das beste neue Resi seit über 20 Jahren   1

vor einer Stunde

Resident Evil Requiem auf Metacritic: Das beste neue Resi seit über 20 Jahren
Dragon Ball: Senzu-Bohnen hätten Zukunfts-Gohans abgetrennten Arm heilen können – aber womöglich nur unter einer Bedingung

vor einer Stunde

Dragon Ball: Senzu-Bohnen hätten Zukunfts-Gohans abgetrennten Arm heilen können – aber womöglich nur unter einer Bedingung
mehr anzeigen