Stardew Valley feiert heute 10. Geburtstag: Alle Enthüllungen zu Update 1.7 im Live-Ticker

Heute gibt es für uns wieder die perfekte Gelegenheit, um festzustellen, wie alt wir geworden sind: Denn vor genau zehn Jahren ist Stardew Valley erschienen. Zur Feier des runden Geburtstags hat ConcernedApe auch gleich neue Enthüllungen und ein ganz besonderes Video im Gepäck. Wir erfahren heute, welche zwei neuen Romance Optionen in Update 1.7 stecken. Seid mit uns live im Ticker dabei!

8:00 Uhr Guten Morgen und Happy Birthday, Stardew Valley! ConcernedApe dürfte aktuell vermutlich noch in den Federn liegen. Um 20 Uhr erscheint sein Geburtstagsvideo samt großem Reveal. Wir verfolgen aber bereits vorher, was sich möglicherweise bei ihm und in der Community tut.

Das erwartet uns heute zum 10. Stardew Valley-Geburtstag

Eric "ConcernedApe" Barone werkelt aktuell an einem weiteren großen Inhalts-Update für die Farm Sim. Was alles in Version 1.7 steckt, wissen wir im Detail bisher zwar noch nicht, aber eine Sache ist schon klar: Zwei neue Heirats-Kandidat*innen sind mit von der Partie.

Es dürfte sich nicht um neue Figuren handeln und im oben verlinkten Artikel äußern wir sogar schon eine Vermutung, wer es stattdessen sein könnte. Barone hat sich nämlich bereits zu einem früheren Zeitpunkt Gedanken über das Thema gemacht.

Das steckt außerdem im Video: Im Geburtstags-Video wird es außerdem einen Rückblick auf Vergangenes geben, also beispielsweise auf frühere Builds des Spieles. Wir rechnen dabei mit einigen spannenden Details und/oder Anekdoten.

Zudem hat der Stardew Valley-Schöpfer noch eine besondere Nachricht an die Fans im Gepäck. Möglich wäre natürlich auch, dass er heute bereits früher etwas via X ausplaudert. Wir sind jedenfalls gespannt.

Und wie geht es euch? Welche Neuigkeit würde euch heute besonders freuen und wann seid ihr zum ersten Mal ins Sterntautal gereist?