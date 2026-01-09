Stardew Valley-Fans haben einen großen Wunsch für 1.7: Es soll endlich einen Grund geben, das verhasste Badehaus zu besuchen

Wenn es um Update 1.7 geht, hat die Stardew Valley-Community schon einiges auf dem Wunschzettel und dazu gehört ein Areal, das eigentlich niemand mag.

Samara Summer
09.01.2026 | 20:03 Uhr

Fans haben für Update 1.7 einen großen Wunsch. Fans haben für Update 1.7 einen großen Wunsch.

Das Badehaus im Sternentautal ist vielen Spielerinnen und Spielern ein Dorn im Auge. Während fast alle Bereiche in Stardew Valley entweder von vorneherein hübsch aussehen, aufgemöbelt und dekoriert werden können oder nützlich sind, trifft auf das Spa nichts davon zu. Das sollte sich mit Update 1.7 endlich ändern, findet die Community.

Stardew Valley-Fan erklärt das Problem mit dem Areal

Reddit-User Franciskeyscottfitz erklärt die Nachteile des Spas in einem Post. Eigentlich sei es eine coole Mechanik, beim Plantschen einfach kostenlos Energie wiederaufzufüllen, aber der Weg sei einfach zu lang und das Regenerieren benötige ebenfalls zu viel Zeit.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Zusätzlich bemerkt der Fan, dass viele Spielende überhaupt gar nicht von dem Bonus wissen. Daher wünscht sich Franciskeyscottfitz, dass das Areal mit dem kommenden Content-Update 1.7 endlich eine Überarbeitung bekommt.

Dem schließen sich kaum verwunderlich andere Fans in der Kommentarsektion an. Eine Person merkt an, dass auch das langsame Gehtempo innerhalb des Gebäudes einfach ein "No-Go" ist. Dafür hat RufusTheDeer einen witzigen Vorschlag, von dem wir uns fast wünschen, ConcernedApe würde ihn umsetzten:

Ja, aber! Was, wenn du im Spa rennen könntest, aber es gibt eine 2%-Chance, dass du ausrutschtst, fällst und Schaden nimmst?

Stardew Valley-Fan vergisst den großen Nachteil des Strand-Hofs und bereut die Wahl, als es schon zu spät ist
von Samara Summer
Vor über 10 Jahren entwickelte ConcernedApe seinen Mega-Hit Stardew Valley mit einem kostenlosen Tool, jetzt finanziert er das Projekt mit, damit es alle weiter nutzen können
von Maximilian Franke

Daneben gibt es aber noch weinige Vorschläge, die nicht ganz so lustig, aber dafür nützlich sind. So wünschen sich Community-Mitglieder beispielsweise Interaktionen mit den Dorfbewohner*innen im Badehaus oder dass sie den Raum unter dem Glasdach betreten können.

Andere User schlagen vor, die Zeit könnte beim Baden langsamer ablaufen, sodass aus dem Spa ein Ort zum Innehalten wird und das Auffüllen der Energieleiste nicht so sehr ins Gewicht fällt. Daneben gibt es beispielsweise noch die Idee, dass man die Leiste dort "überladen" kann, also stärker aufladen als normalerweise möglich.

ConcernedApe könnte sicher jede Menge anstellen, um den Bereich attraktiver und nützlicher zu gestalten - und da der Entwickler seine Community gut kennt und der Bereich zu den größten Kritikpunkten gehört, wäte das nicht mal unwahrscheinlich.

Noch ist allerdings nicht bekannt, was in Update 1.7 stecken wird. Oder wann es erscheint. Hier lautet die Devise wieder: Wenn es fertig ist! Heißt also für uns: Geduld.

Was würdet ihr zuerst am Badehaus verändern?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 23 Stunden

Stardew Valley-Fan vergisst den großen Nachteil des Strand-Hofs und bereut die Wahl, als es schon zu spät ist

vor einem Tag

Wenn ich mir eins für Stardew Valley 1.7 wünsche, dann, dass Kinder nicht mehr nutzlos sind

vor 3 Tagen

Vor über 10 Jahren entwickelte ConcernedApe seinen Mega-Hit Stardew Valley mit einem kostenlosen Tool, jetzt finanziert er das Projekt mit, damit es alle weiter nutzen können

vor 3 Tagen

"Shanes Charakter trifft dich härter, wenn du er bist": Stardew Valley macht auch vor schweren Themen nicht Halt und Fans erkennen sich in einer Figur wieder

vor 4 Tagen

Zwei Stardew Valley-Fans verkleiden sich für einen Besuch der Konzert-Tour, aber unterwegs geht der Autobatterie der Saft aus und sie schaffen's fast nicht mehr hin
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Crimson Desert: Neue Infos zur Größe der Open World bekannt - sie wird offenbar gigantisch

vor 57 Minuten

Crimson Desert: Neue Infos zur Größe der Open World bekannt - sie wird offenbar gigantisch
Dieses Minas Tirith-Modell aus LEGO stellt schon jetzt das offizielle Herr der Ringe-Set in den Schatten - besteht aus 100.000 Steinen und der Aufbau dauerte 768 Stunden

vor einer Stunde

Dieses Minas Tirith-Modell aus LEGO stellt schon jetzt das offizielle Herr der Ringe-Set in den Schatten - besteht aus 100.000 Steinen und der Aufbau dauerte 768 Stunden
Was hat es mit den Monstern aus der neuen Fallout-Episode auf sich? Das sind die Todeskrallen und deshalb existierten sie schon vor der Apokalypse   1     1

vor einer Stunde

Was hat es mit den Monstern aus der neuen Fallout-Episode auf sich? Das sind die Todeskrallen und deshalb existierten sie schon vor der Apokalypse
PS Plus-Schlitzohr hat sich 9 Jahre Premium zum Schnäppchen-Preis ergaunert und dabei 1000 Euro gespart - so genial hat er es gemacht

vor einer Stunde

PS Plus-Schlitzohr hat sich 9 Jahre Premium zum Schnäppchen-Preis ergaunert und dabei 1000 Euro gespart - so genial hat er es gemacht
mehr anzeigen