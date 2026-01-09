Stardew Valley-Fans haben einen großen Wunsch für 1.7: Es soll endlich einen Grund geben, das verhasste Badehaus zu besuchen

Fans haben für Update 1.7 einen großen Wunsch.

Das Badehaus im Sternentautal ist vielen Spielerinnen und Spielern ein Dorn im Auge. Während fast alle Bereiche in Stardew Valley entweder von vorneherein hübsch aussehen, aufgemöbelt und dekoriert werden können oder nützlich sind, trifft auf das Spa nichts davon zu. Das sollte sich mit Update 1.7 endlich ändern, findet die Community.

Stardew Valley-Fan erklärt das Problem mit dem Areal

Reddit-User Franciskeyscottfitz erklärt die Nachteile des Spas in einem Post. Eigentlich sei es eine coole Mechanik, beim Plantschen einfach kostenlos Energie wiederaufzufüllen, aber der Weg sei einfach zu lang und das Regenerieren benötige ebenfalls zu viel Zeit.

Zusätzlich bemerkt der Fan, dass viele Spielende überhaupt gar nicht von dem Bonus wissen. Daher wünscht sich Franciskeyscottfitz, dass das Areal mit dem kommenden Content-Update 1.7 endlich eine Überarbeitung bekommt.

Dem schließen sich kaum verwunderlich andere Fans in der Kommentarsektion an. Eine Person merkt an, dass auch das langsame Gehtempo innerhalb des Gebäudes einfach ein "No-Go" ist. Dafür hat RufusTheDeer einen witzigen Vorschlag, von dem wir uns fast wünschen, ConcernedApe würde ihn umsetzten:

Ja, aber! Was, wenn du im Spa rennen könntest, aber es gibt eine 2%-Chance, dass du ausrutschtst, fällst und Schaden nimmst?

Daneben gibt es aber noch weinige Vorschläge, die nicht ganz so lustig, aber dafür nützlich sind. So wünschen sich Community-Mitglieder beispielsweise Interaktionen mit den Dorfbewohner*innen im Badehaus oder dass sie den Raum unter dem Glasdach betreten können.

Andere User schlagen vor, die Zeit könnte beim Baden langsamer ablaufen, sodass aus dem Spa ein Ort zum Innehalten wird und das Auffüllen der Energieleiste nicht so sehr ins Gewicht fällt. Daneben gibt es beispielsweise noch die Idee, dass man die Leiste dort "überladen" kann, also stärker aufladen als normalerweise möglich.

ConcernedApe könnte sicher jede Menge anstellen, um den Bereich attraktiver und nützlicher zu gestalten - und da der Entwickler seine Community gut kennt und der Bereich zu den größten Kritikpunkten gehört, wäte das nicht mal unwahrscheinlich.

Noch ist allerdings nicht bekannt, was in Update 1.7 stecken wird. Oder wann es erscheint. Hier lautet die Devise wieder: Wenn es fertig ist! Heißt also für uns: Geduld.

Was würdet ihr zuerst am Badehaus verändern?