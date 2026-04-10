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Diese düstere Bauernhof-Sim ist wie Stardew Valley, aber ihr werdet an einen grauenvollen Ort entführt und müsst überleben

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Diese düstere Bauernhof-Sim ist wie Stardew Valley, aber ihr werdet an einen grauenvollen Ort entführt und müsst überleben

Maximilian Franke
10.04.2026 | 11:29 Uhr

Mit Crop erscheint eine weitere Farming-Simulation, die den üblichen Cozy-Pfad verlässt und das idyllische Landleben gegen düstere Stimmung, Horror-Vibes und eine mysteriöse Thriller-Geschichte tauscht.

Euren Bauernhof erbt ihr nicht von eurem lieben Großvater, wie in Stardew Valley. Stattdessen werdet ihr entführt und an einem unbehaglichen Ort ausgesetzt. Warum das passiert, ist nicht klar – aber im Laufe der Zeit werdet ihr dem Geheimnis auf die Schliche kommen.

In Regen, Matsch und giftigen Landschaften müsst ihr überleben und hier greift das bekannte Farming-Gameplay. Ihr legt Felder an, pflanzt Nahrungsmittel und kümmert euch um eure Farm, während die Tage unaufhaltsam ins Land ziehen und ihr mit der zwielichtigen Bevölkerung und der bedrückenden Stimmung zurecht kommen müsst.

Damit schlägt Crop in eine neue Nische aus "Horror-Farming Sims", die immer beliebter zu werden scheint. Falls euch der Genre-Mix anspricht, gibt's hier noch mehr Indie-Games in dieser Richtung:

- Emberville: Hier trifft Farming-Sim auf Dämonen, die unter der Erde schlummern
- Grave Seasons: Auf eurem Bauernhof scheint alles normal, aber im Dorf geht ein Mörder um

Crop wird vom norwegischen Indie-Studio Carbonara Games entwickelt und ist derzeit für PC angekündigt. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.
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