“War das schon immer hier?”: Stardew Valley-Spielerin entdeckt nach 200 Stunden ein praktisches Upgrade, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet

Wenn ihr im Endgame Zeit sparen wollt, solltet ihr dieses Stardew Valley-Upgrade von Tischlerin Robin nicht verpassen – so wie dieser Fan.

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke
01.05.2026 | 16:00 Uhr

Robin hat für Stardew Valley-Fans im Endgame richtig gute Upgrades im Angebot. Robin hat für Stardew Valley-Fans im Endgame richtig gute Upgrades im Angebot.

In Stardew Valley könnt ihr locker hunderte Stunden verbringen, doch selbst dann kann es passieren, dass die beliebte Bauernhof-Sim mit Überraschungen glänzt. Tischlerin Robin hat etwa ein paar richtig praktische Upgrades auf Lager, die ihr nicht verpassen solltet – oder übersehen, so wie es dieser Spielerin passiert ist.

Ein wichtiges Upgrade mit leicht übersehbaren Auswirkungen

Ausgelöst wurde die Entdeckung von Userin Maryjaneeeholland von einem merkwürdigen Brett vor der Abenteurergilde. Nach über 200 Stunden kam ihr die kleine Brücke über den See merkwürdig neu vor und sie teilte ihre Verwunderung darüber auf Reddit mit der Frage: “Bin ich blöd? War das schon immer hier?

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Wie sich herausstellt, war die Brücke tatsächlich nicht immer da. Stattdessen ist sie Teil der großen Gemeinschaftsverbesserungen, die seit Update 1.5 bei Robin in der Schreinerei in Auftrag gegeben werden können.

Ihr könnt die beiden Upgrades erst kaufen, nachdem ihr das Community Center vollständig abgeschlossen und euer eigenes Haus komplett ausgebaut habt. Damit die Tischlerin zur Tat schreitet, will sie aber ziemlich viel Geld von euch sehen.

Beim ersten Upgrade baut Robin ein neues Haus für Pam und Penny für 500.000 Gold und 950 Holz. Mit dem zweiten Upgrade baut sie für weitere 300.000 Gold überall in der Spielwelt Abkürzungen, mit denen ihr deutlich schneller von A nach B kommt.

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Das geheimnisvolle Brett, das Maryjaneeeholland entdeckt hat, ist Teil des zweiten Upgrades mit den Abkürzungen. Offenbar hat die Userin es also gekauft und danach entweder vergessen oder nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, was sich damit eigentlich verändert.

Alle Abkürzungen von Robin: 

  • das hier gezeigte Brett ergibt zusammen mit einem schmalen Pfad am Fluss entlang einen schnelleren Weg von der Stadt zu den Minen
  • ein neuer Weg südlich von Marnies Ranch führt zum Strand
  • ein neuer Weg führt vom Museum zum Strand
  • der Tunnel von der Bushaltestelle führt in den Wald
  • ein neuer Weg vom Steinbruch führt nach Süden in die Stadt

Robin selbst baut all das zwar in drei Tagen, verrät allerdings nicht, was genau sich auf der Karte verändert. Es ist also nur verständlich, dass Fans wie in diesem Beispiel nicht alle neuen Wege automatisch entdecken.

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Falls ihr nach dem Abschluss des Community Centers also genügend Kleingeld übrig habt, solltet ihr das Abkürzungspaket von Robin auf jeden Fall kaufen. Besonders da ihr im Endgame ohnehin schon die meisten Orte erkundet haben dürftet, spart ihr euch damit wertvolle Zeit.

Was denkt ihr: Kanntet ihr das Upgrade schon und habt ihr alle fünf Abkürzungen selbst entdeckt?

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Genre: Simulation

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