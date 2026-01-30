In einem Stardew Valley-Guide-Buch versteckt sich ein kleiner Hinweis auf die beliebte Fan-Theorie zu Abigail und dem Zauberer

Die beliebte Fantheorie um Abigail und den Zauberer lässt sich auch mit einem Detail aus dem Guide Buch untermauern.

Wer aufmerksam zuhört und hinschaut, kann in Stardew Valley jede Menge düstere oder geheimnisvolle Geschichten entdecken. Manche davon werden sehr eindeutig vor uns ausgebreitet, bei anderen ist Detektivarbeit oder eigene Interpretation gefragt.

Zu Letzteren gehört eine der beliebtesten Fan-Theorien, die sich um Abigail und den Zauberer dreht. Einen guten Hinweis darauf hat die findige Community sogar im Guide-Buch entdeckt.

Im Stardew Valley Guide-Buch wundern sich Fans über ein kleines Detail

Reddit-User wylxx teilt ein Foto des Stardew Valley-Guide-Buchs und wundert sich über eine Kleinigkeit: "Ich habe gerade diese kleine Kerbe an der Ecke von Raz' [gemeint ist Rasmodius, der Zauberer] Infokasten bemerkt. Niemand sonst hat das im 1.6-Guide. Gibt es da eine Geschichte dahinter?"

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen. Rechts ist etwas an die Infobox angehängt. Genau lässt sich aber nicht erkennen, was es darstellen soll:

Ganz neu ist dieses Detail allerdings nicht, wie User boilyourdentist aufschlüsselt. Die Stardew Valley-Community vermutet bereits seit Jahren, dass Abigail in Wirklichkeit nicht Pierres Tochter, sondern Sprössling des Zauberers ist. Dafür sprechen einige Indizien, die der Fan im Kommentar nochmals auflistet.

Aber tatsächlich tauchte im Guide-Buch schon lange vor Version 1.6 der kleine Hinweis auf, der mit dem Kontext aus einem anderen Reddit-Beitrag gleich viel leichter zu durchschauen ist:

Hier hat der Eintrag zum Zauberer dieselbe kleine herausstehende Kante. Die anderen Bilder im Beitrag geben allerdings einen eindeutigen Hinweis darauf, um was es sich handeln könnte. Bei den anderen Figuren, wie beispielsweise Abigail, sind an der Seite nämlich Porträts von Personen angeheftet, mit denen die Charaktere freundschaftliche oder familiäre Bande hat.

Beim Zauberer sind keine Porträts angeheftet – oder eben doch? Die kleine "Kerbe", über die sich wylxx wundert, sieht nämlich verdächtig nach der Außenkante eines Porträtbilds aus. Und wer ganz genau hinschaut, kann dort auch etwas erkennen, was sehr gut Abigails Schulter und Haarlocke sein könnte.

Das sieht also ganz danach aus, dass die Community mit ihrer Theorie richtig liegen könnte.

Was haltet ihr von der Theorie und wusstet ihr, dass sich dieser kleine Hinweis im Guide-Buch versteckt?