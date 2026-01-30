In einem Stardew Valley-Guide-Buch versteckt sich ein kleiner Hinweis auf die beliebte Fan-Theorie zu Abigail und dem Zauberer

Die Stardew Valley-Community ist sicher, dass Abigail die Tochter des Zauberers ist. Auch ein kleines Detail im Guide-Buch gibt einen Hinweis, dass die Theorie zutreffen könnte.

Samara Summer
30.01.2026 | 19:00 Uhr

Die beliebte Fantheorie um Abigail und den Zauberer lässt sich auch mit einem Detail aus dem Guide Buch untermauern. Die beliebte Fantheorie um Abigail und den Zauberer lässt sich auch mit einem Detail aus dem Guide Buch untermauern.

Wer aufmerksam zuhört und hinschaut, kann in Stardew Valley jede Menge düstere oder geheimnisvolle Geschichten entdecken. Manche davon werden sehr eindeutig vor uns ausgebreitet, bei anderen ist Detektivarbeit oder eigene Interpretation gefragt.

Zu Letzteren gehört eine der beliebtesten Fan-Theorien, die sich um Abigail und den Zauberer dreht. Einen guten Hinweis darauf hat die findige Community sogar im Guide-Buch entdeckt.

Im Stardew Valley Guide-Buch wundern sich Fans über ein kleines Detail

Reddit-User wylxx teilt ein Foto des Stardew Valley-Guide-Buchs und wundert sich über eine Kleinigkeit: "Ich habe gerade diese kleine Kerbe an der Ecke von Raz' [gemeint ist Rasmodius, der Zauberer] Infokasten bemerkt. Niemand sonst hat das im 1.6-Guide. Gibt es da eine Geschichte dahinter?"

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen. Rechts ist etwas an die Infobox angehängt. Genau lässt sich aber nicht erkennen, was es darstellen soll:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ganz neu ist dieses Detail allerdings nicht, wie User boilyourdentist aufschlüsselt. Die Stardew Valley-Community vermutet bereits seit Jahren, dass Abigail in Wirklichkeit nicht Pierres Tochter, sondern Sprössling des Zauberers ist. Dafür sprechen einige Indizien, die der Fan im Kommentar nochmals auflistet.

Aber tatsächlich tauchte im Guide-Buch schon lange vor Version 1.6 der kleine Hinweis auf, der mit dem Kontext aus einem anderen Reddit-Beitrag gleich viel leichter zu durchschauen ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Hier hat der Eintrag zum Zauberer dieselbe kleine herausstehende Kante. Die anderen Bilder im Beitrag geben allerdings einen eindeutigen Hinweis darauf, um was es sich handeln könnte. Bei den anderen Figuren, wie beispielsweise Abigail, sind an der Seite nämlich Porträts von Personen angeheftet, mit denen die Charaktere freundschaftliche oder familiäre Bande hat.

Beim Zauberer sind keine Porträts angeheftet – oder eben doch? Die kleine "Kerbe", über die sich wylxx wundert, sieht nämlich verdächtig nach der Außenkante eines Porträtbilds aus. Und wer ganz genau hinschaut, kann dort auch etwas erkennen, was sehr gut Abigails Schulter und Haarlocke sein könnte.

Das sieht also ganz danach aus, dass die Community mit ihrer Theorie richtig liegen könnte.

Was haltet ihr von der Theorie und wusstet ihr, dass sich dieser kleine Hinweis im Guide-Buch versteckt?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Tagen

Streamerin zockt Stardew Valley in Anzug, der Schmerzen bereitet und plötzlich wird selbst Gemüse ernten zur körperlichen Qual

vor 6 Tagen

Stardew Valley-Fan flippt beim Kristall-Rätsel auf der Ingwerinsel komplett aus - aber die Community hat einen simplen Trick

vor einer Woche

Stardew Valley-Fans stellen überrascht fest, dass der Brunnen neben dem Community-Center nicht nur reine Deko ist

vor einer Woche

So cool sieht Stardew Valley in Minecraft aus: Spielerin baut das gesamte Tal und die Ingwerinsel nach und zeigt, wie gut beides zusammenpasst

vor 2 Wochen

Stardew Valley-Fan findet Waffe mit richtig krassen Stats und Community liefert Erklärung dazu - "Die Waffenstatistiken im Spiel sind seltsam"
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Stranger Things-Fan baut extra Netflix nach, um seiner Freundin vorzumachen, dass es die geheime 9. Folge in Wirklichkeit doch gibt

vor einer Stunde

Stranger Things-Fan baut extra Netflix nach, um seiner Freundin vorzumachen, dass es die geheime 9. Folge in Wirklichkeit doch gibt
Assassins Creed-Insider berichtet über katastrophale Zustände bei Ubisofts Multiplayer-Titel   1  

vor 5 Stunden

Assassin's Creed-Insider berichtet über katastrophale Zustände bei Ubisofts Multiplayer-Titel
Infinity Nikki: Alle aktuellen Codes einlösen im Februar 2026   13     5

vor 5 Stunden

Infinity Nikki: Alle aktuellen Codes einlösen im Februar 2026
Die God of War-Serie hat den Schauspieler für Thor gefunden - und er passt perfekt!   1     2

vor 6 Stunden

Die God of War-Serie hat den Schauspieler für Thor gefunden - und er passt perfekt!
mehr anzeigen